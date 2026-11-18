В отличие от ВИНК, независимые операторы покупают топливо на открытом рынке — у нефтетрейдеров с наценкой или напрямую на Петербургской бирже. Летом 2026 года оптовые цены резко выросли, а норматив обязательных биржевых продаж бензина снизили с 15 до 10%. Это сузило свободное предложение и ухудшило условия закупки для независимых заправок.