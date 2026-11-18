Независимых АЗС в Петербурге стало втрое меньше за пять лет
Число независимых АЗС в Петербурге за пять лет сократилось втрое. Если на 1 января 2021 года в городе работали 195 таких заправок, то к началу ноября 2026-го их осталось всего 58, сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на данные консалтинговой компании «ОМТ-Консалт».
Эксперты объясняют тенденцию просто: розничная торговля топливом становится все более рискованным и низкомаржинальным бизнесом, а топливный кризис 2026 года лишь подстегнул негативные процессы. Не исключено, что по итогам года число независимых АЗС сократится еще сильнее — часть закроется, часть поглотят вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК).
В отличие от ВИНК, независимые операторы покупают топливо на открытом рынке — у нефтетрейдеров с наценкой или напрямую на Петербургской бирже. Летом 2026 года оптовые цены резко выросли, а норматив обязательных биржевых продаж бензина снизили с 15 до 10%. Это сузило свободное предложение и ухудшило условия закупки для независимых заправок.