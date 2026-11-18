В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в Петербурге 20 лет назад
В Петербурге задержали 61-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого, совершенном в 2006 году. Тело 32-летнего петербуржца с электропроводом на шее нашли после пожара в квартире на Будапештской улице. Об этом 18 ноября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Преступление произошло 19 сентября 2006 года. По версии следствия, во время внезапно возникшего конфликта мужчина избил знакомого, а затем задушил его шнуром от бытового электроприбора и скрылся. Возбужденное по факту убийства уголовное дело тогда не удалось раскрыть.
Подозреваемого установили в ходе повторной работы по делу. 16 ноября сотрудники уголовного розыска задержали его в деревне Александровская Лодейнопольского района Ленинградской области. Мужчина — уроженец Воркуты.
Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.