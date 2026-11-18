В Петербурге задержали 61-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого, совершенном в 2006 году. Тело 32-летнего петербуржца с электропроводом на шее нашли после пожара в квартире на Будапештской улице. Об этом 18 ноября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.