Волосовское предприятие увеличило выработку на 32% благодаря нацпроекту
Волосовское предприятие «Вторпластматериалы» на 32% увеличило часовую выработку на сотрудника благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Ожидаемый экономический эффект от внедренных изменений — 94 млн рублей в год, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
В условиях дефицита кадров, как отметил губернатор, предприятия сами понимают важность повышения производительности.
«Это правильный подход — не ждать, пока появятся новые сотрудники, а искать возможности для более эффективной организации производства»,— подчеркнул господин Дрозденко.
Полгода специалисты Регионального центра компетенций совершенствовали производство уличных кресел для садовой мебели — это направление приносит предприятию 23% выручки, поэтому его и выбрали для оптимизации. На площадке уже внедрены инструменты бережливого производства: картирование, диаграмма спагетти, 5С, быстрая переналадка, матрица навыков и другие.
Эксперты ускорили и стандартизировали переналадку оборудования, приблизили склад полуфабрикатов к цеху сборки, сократили простои из-за проблем с качеством, провели перебалансировку и запустили почасовой производственный анализ. Предприятие выпускает продукцию полного цикла — от 3D-модели в собственном конструкторском отделе до готового изделия.
Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».