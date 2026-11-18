Полгода специалисты Регионального центра компетенций совершенствовали производство уличных кресел для садовой мебели — это направление приносит предприятию 23% выручки, поэтому его и выбрали для оптимизации. На площадке уже внедрены инструменты бережливого производства: картирование, диаграмма спагетти, 5С, быстрая переналадка, матрица навыков и другие.