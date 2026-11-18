Спасатели Шлиссельбурга экстренно доставили врача на борт теплохода в Ладоге
Накануне вечером на борту теплохода в Ладожском озере мужчине стало плохо. Ему потребовалась срочная медицинская помощь. Об этом рассказали 18 ноября в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.
Сообщение об инциденте на борту теплохода получила дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Спасатели оперативно добрались до судна и доставили на борт врача.
Мужчине на теплоходе оказали первую помощь. Затем его эвакуировали на берег и передали бригаде медиков.