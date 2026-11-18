Ремонт коммуникаций ограничит движение в трех районах Петербурга с 19 ноября
С 19 ноября в трех районах Петербурга водителей ждут ограничения движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
В Приморском районе до 10 декабря из-за строительства инженерных сетей нельзя будет проехать по участку от 2-й Конной Лахты до Граничной улицы. До 9 декабря по той же причине ограничат движение по улице Самойловой — от Мгинской улицы до Нефтяной дороги.
В Красногвардейском районе до 21 ноября в ночное время закроют движение по участку Заневского проспекта напротив дома 7/7, литера А. Там отремонтируют инженерные коммуникации.