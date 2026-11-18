В Приморском районе до 10 декабря из-за строительства инженерных сетей нельзя будет проехать по участку от 2-й Конной Лахты до Граничной улицы. До 9 декабря по той же причине ограничат движение по улице Самойловой — от Мгинской улицы до Нефтяной дороги.