В Петербурге 18 ноября обещают сильную облачность и южный ветер
Метеорологи спрогнозировали на среду, 18 ноября, в Санкт-Петербурге сильную облачность и отсутствие осадков.
Согласно сообщению ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем температура воздуха поднимется до +4 градусов, а ночью не опустится ниже +3 градусов.
Ветер будет дуть с юга порывами до 5 м/с. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.
В 2025 году 18 ноября было прохладнее. Температура опускалась до –1,2 градуса. За сутки выпало 2 мм осадков в виде снега и дождя. Высота снежного покрова составила 1 см.