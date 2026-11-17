В Ленинградской области завершили подготовку инфраструктуры к зиме
Ленинградская область подтвердила готовность к работе в зимний период. Подготовку региона к предстоящему сезону обсудили 17 ноября на совещании под руководством полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.
Особое внимание на встрече уделили состоянию систем безопасности и инфраструктуры жизнеобеспечения.
«Система оповещения Ленинградской области готова к эксплуатации и способна оперативно информировать население при любых сценариях развития событий. Объекты ЖКХ, энергетики и дорожного хозяйства прошли необходимую подготовку. Сформированы требуемые материальные и финансовые резервы, включая запасы топлива для теплоснабжающих организаций»,— рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В Ленинградской области также провели плановые противоаварийные тренировки с участием дежурно-диспетчерских служб и ремонтных бригад. По данным властей, силы и средства региона готовы к реагированию на возможные аварии и неблагоприятные погодные явления.