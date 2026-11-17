Ленинградская область подтвердила готовность к работе в зимний период. Подготовку региона к предстоящему сезону обсудили 17 ноября на совещании под руководством полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.