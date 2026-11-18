— Была крутая группа Colney Hatch! Я впервые увидел ее на рождественском фестивале в «Балтийском доме», по-моему, в 1995 году. У директора «Чиж & Co» Игоря Березовца было два коллектива: «Чиж & Co» и Colney Hatch. Ребята из Кривого Рога, русскоговорящие украинцы, но пели на английском. Это была калька с Red Hot Chili Peppers, но уже российский вариант. То, что они вытворяли на сцене,— полное безумие! Я посмотрел на них в 1995-м, а потом в 1996-м у нас было пятилетие газеты Rock Fuzz. Праздновали на площадке Гуманитарного университета профсоюзов у Александра Запесоцкого, потому что там в это время базировался клуб «Полигон» (легендарный рок-клуб в один из периодов своей истории располагался в стенах СПбГУП.— «Ъ Северо-Запад»). Надо было пригласить отыграть на нашем празднике какие-то группы, и я сразу вспомнил о Colney Hatch. Лидером там был Валера Пастернак — музыкант, авангардный писатель и музыкальный журналист. Но за тот год — от рождественского фестиваля до концерта в ГУПе — группа себя растеряла. Потому что вся энергия их директора, включая финансовую, ушла на раскрутку «Чиж & Co», которые тогда штурмовали площадку за площадкой, а альбомы у них выходили один за другим. Colney Hatch остались на обочине, хотя у них был огромнейший потенциал!