В Петербурге сократят долю парковок с тарифом 360 рублей в час
В Санкт-Петербурге планируют перераспределить зоны платной парковки по стоимости, сократив долю машино-мест с максимальным тарифом. С 1 января 2027 года количество парковок со стоимостью 360 рублей в час может уменьшиться с 29 до 13%. Это следует из проектов распоряжений городского комитета по транспорту, проходящих антикоррупционную экспертизу.
Изменения затронут платные парковки в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах. Пересмотр тарифных зон провели после оценки загруженности улиц, от которой зависит стоимость парковки.
Согласно документам, доля машино-мест с минимальным тарифом 100 рублей в час увеличится с 15,34 до 28%. В зону тарифа 200 рублей войдут 34% парковок против нынешних 26,4%. Доля мест со стоимостью 280 рублей сократится с 29,2 до 24%.
Наиболее заметное изменение коснется парковок с максимальным тарифом 360 рублей в час: их доля уменьшится с 29,05 до 13%.