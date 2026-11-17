В Санкт-Петербурге планируют перераспределить зоны платной парковки по стоимости, сократив долю машино-мест с максимальным тарифом. С 1 января 2027 года количество парковок со стоимостью 360 рублей в час может уменьшиться с 29 до 13%. Это следует из проектов распоряжений городского комитета по транспорту, проходящих антикоррупционную экспертизу.