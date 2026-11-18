Трамвай выехал на обсуждения
Начинаются общественные слушания проекта планировки участка трассы Советский проспект — Колпино
Во вторник, 17 ноября, комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга сообщил о начале общественных обсуждений проекта планировки и межевания территории для размещения трассы Советский проспект — Колпино и участка трамвайной линии от станции метро «Рыбацкое» до Колпино. Слушания продлятся до 16 декабря, но пока и граждане, и эксперты одинаково скептично относятся к планам строительства трассы, так как они обсуждаются уже не один год.
Проект планировки включает: участок Советского проспекта от перспективной Южной широтной магистрали до Шлиссельбургского шоссе (протяженность 1,6 км); участок Петрозаводского шоссе от Шлиссельбургского шоссе до планируемой транспортной развязки на пересечении с Вознесенским шоссе (около 7 км); участок трамвайной линии от станции метро «Рыбацкое» до Колпино (5,4 км). Экспозиция проекта проводится на официальном сайте комитета. Предложения и замечания, а также обосновывающие материалы к предложениям можно подать в период проведения экспозиции (до 4 декабря включительно) через официальный сайт или в письменной форме в адрес ведомства.
Ранее Смольный сообщал о планах выполнить проектирование трамвайной линии по Шлиссельбургскому и Советскому проспектам в 2027 году за 64 млн рублей. Сроки реализации самого проекта Смольный не уточнял. На момент подготовки публикации в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) не ответили на запрос редакции об актуальности заявленных сроков.
Проект планировки предыдущего участка Советского проспекта от переулка Слепушкина до перспективной Южной широтной магистрали подготовили в 2023 году. Уже тогда предусматривался участок будущей трамвайной линии с пропускной способностью 25 тыс. человек в сутки и расчетной интенсивностью 16 пар вагонов в час. Три года назад этот трамвайный маршрут назывался в списке приоритетных новых линий. Его стоимость оценивалась в 10 млрд рублей.
По словам директора по решениям в области общественного транспорта компании Simetra Владимира Валдина, обсуждать сроки появления трамвайной линии сейчас преждевременно. «Если рабочая документация действительно появится в 2027 году, но стройка не начнется сразу после прохождения проектом госэкспертизы, то проектирование придется начинать снова и строительство опять отложится на неопределенный срок. Пока можно только радоваться, что позитивные подвижки в этом направлении идут, но не более того»,— комментирует эксперт.
Жители Невского и Колпинского районов еще более скептично оценивают официальные сообщения о проекте трамвайной линии «Рыбацкое — Колпино». Комментарии под постами в соцсетях о соответствующих планах города — ироничные и усталые. Люди перечисляют давно забытые обещания: трамвай от «Рыбацкого» до Загородной обещали еще на слушаниях по реновации в 2011 году, потом — к 2018-му от «Рыбацкого» до «Лагерного», а в 2020-м Смольный вообще отменял распоряжение о подготовке проекта планировки. Типичные реплики под постами: «Свежо предание...», «Поверю, когда увижу трамвай».
Помимо скепсиса относительно реальности появления трамвайного маршрута, граждане уже высказываются и о самом маршруте линии. Претензии связаны с предполагаемой конечной станцией трамвая не в центре Колпино, а у Вознесенского шоссе.
Пробки на Советском проспекте — давняя проблема Усть-Славянки, поселков Металлострой, Понтонный и Саперный, решения которой местные ждут годы. Затор начинается от Усть-Ижоры и тянется до Рыбацкого, горожане стоят в пробках и в обратном направлении — и не только в часы пик и рабочие дни. В октябре началась долгожданная реконструкция Советского проспекта, предполагающая расширение переполненной трассы до четырех полос и сооружение нового моста через реку Славянка, который соединит Советский и Шлиссельбургский проспекты. Стоимость работ оценивается в 2,6 млрд рублей, подрядчиком выступает АО «Буер». Завершение работ намечено на 2027 год.