Жители Невского и Колпинского районов еще более скептично оценивают официальные сообщения о проекте трамвайной линии «Рыбацкое — Колпино». Комментарии под постами в соцсетях о соответствующих планах города — ироничные и усталые. Люди перечисляют давно забытые обещания: трамвай от «Рыбацкого» до Загородной обещали еще на слушаниях по реновации в 2011 году, потом — к 2018-му от «Рыбацкого» до «Лагерного», а в 2020-м Смольный вообще отменял распоряжение о подготовке проекта планировки. Типичные реплики под постами: «Свежо предание...», «Поверю, когда увижу трамвай».