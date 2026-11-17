В Самарской области уровень занятости молодых специалистов достиг 86%
По результатам мониторинга трудоустройства выпускников вузов 2025 года, в Самарской области уровень занятости молодых специалистов достиг 86%. Регион входит в топ-10 субъектов РФ по этому показателю и занимает 3-е место в общероссийском рейтинге. Об этом заявили на рабочем совещании в министерстве науки и высшего образования Самарской области, посвященном вопросам занятости молодых специалистов, сообщает минобрнауки региона.
Показатель трудоустройства по отдельным университетам варьируется от 78% до 92%. Студенты зачастую выходят на региональный рынок труда до получения диплома.
В министерстве отмечают, что средняя заработная плата выпускников самарских вузов составляет 80 тыс. руб.
Лидерами по подготовке востребованных кадров стали: Самарский государственный институт культуры, Самарский государственный технический университет, Самарский государственный медицинский университет, Самарский государственный аграрный университет, Приволжский государственный университет путей сообщения. Наибольшим спросом у работодателей пользуются выпускники инженерных и технических направлений.