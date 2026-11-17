По результатам мониторинга трудоустройства выпускников вузов 2025 года, в Самарской области уровень занятости молодых специалистов достиг 86%. Регион входит в топ-10 субъектов РФ по этому показателю и занимает 3-е место в общероссийском рейтинге. Об этом заявили на рабочем совещании в министерстве науки и высшего образования Самарской области, посвященном вопросам занятости молодых специалистов, сообщает минобрнауки региона.