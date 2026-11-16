Корпоративные новости на “Ъ FM”
С января по сентябрь 2026-го 156 тыс. представителей малого и среднего бизнеса получили от «Яндекса» в качестве поддержки 3,4 млрд руб. на продвижение. Это более чем вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Кроме того, в ноябре 2026 года «Директ» запустил две бесплатные возможности для предпринимателей — помощь специалистов по настройке продвижения и создание многостраничных сайтов (раньше были только одностраничные). За девять месяцев бонусы и кешбэк принесли предпринимателям в среднем по 51 дополнительной заявке или продаже — без затрат собственных средств на их привлечение.
СПБ Биржа рассматривает возможность запуска нео-актива на акции американской технологической компании Anthropic после того, как ее акции будут размещены в ходе IPO на бирже в США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу площадки. Несколько брокеров, опрошенных агентством, планируют дать клиентам доступ к торгам неоактивами на акции Anthropic. «ИИ-индустрия пользуется спросом у клиентов, это видно по динамике торгов неоактивами на акции Nvidia, AMD и другие акции этого сектора», — говорят брокеры.
Аналитики «Эйлер» повысили прогнозные цены на сталь в России из-за более благоприятной, чем ожидалось, конъюнктуры последних месяцев. По их оценкам, средняя стоимость горячекатаного проката в 2026 году вырастет на $37 за тонну, а в 2027 году — на $20 за тонну. Но сложности для металлургов продолжит создавать рост поставок из Китая и ограниченные возможности экспорта из-за рисков для судоходства на Черном море.