С января по сентябрь 2026-го 156 тыс. представителей малого и среднего бизнеса получили от «Яндекса» в качестве поддержки 3,4 млрд руб. на продвижение. Это более чем вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Кроме того, в ноябре 2026 года «Директ» запустил две бесплатные возможности для предпринимателей — помощь специалистов по настройке продвижения и создание многостраничных сайтов (раньше были только одностраничные). За девять месяцев бонусы и кешбэк принесли предпринимателям в среднем по 51 дополнительной заявке или продаже — без затрат собственных средств на их привлечение.