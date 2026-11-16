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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

От квадратных метров к качеству среды

В Петербурге назвали лауреатов XXIII профессионального конкурса «Строитель года — 2026»
12 ноября в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Федора Шаляпина состоялась торжественная церемония награждения победителей XXIII городского профессионального конкурса «Строитель года — 2026». Награды вручили в 11 основных и двух специальных номинациях. Инициатором и бессменным организатором премии выступила СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга» при поддержке правительства города. Историю конкурса, официальный аналитический обзор рынка, шорт-листы и стратегии номинантов представило тематическое приложение ИД «Коммерсантъ» «Стиль. Конкурс "Строитель года — 2026"».
«Строитель года — 2026». Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Шаляпина

«Строитель года — 2026». Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Шаляпина

СРО А «Объединение строителей СПб»

Открывая церемонию, председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский отметил системный прогресс отрасли в ликвидации дефицита социальной инфраструктуры: «В 2019 году у нас было 350 социальных объектов, сохранялись очереди в школы и детские сады. За шесть лет мы построили более 500 социальных объектов. Это заслуга наших строителей, причем использовались и бюджетные средства, и значительные частные инвестиции».
Появление новых номинаций отразило глубинную трансформацию продукта в петербургском девелопменте. Как ранее отмечал в беседе с «Ъ» президент группы RBI Эдуард Тиктинский, современные стандарты урбанистики сегодня реализуются совместными усилиями власти и бизнеса. «"Севкабель", "Остров фортов", "Флагшток" у всех на слуху, одно из самых интересных последних открытий — Центр современного искусства имени Курехина. Радует, что участвуют в этом и город, и бизнес, в первую очередь девелоперский»,— заявил он.

Выбор экспертов: классы жилья, наследие и кадры

В восьми основных номинациях победителей определяла экспертная комиссия, объединившая представителей профильных комитетов Смольного, профессионального сообщества и отраслевых специалистов.
Андрей Ершов, главный редактор издания «Коммерсантъ Северо-Запад» (слева); Сергей Ярошенко, генеральный директор группы компаний «КВС»

Андрей Ершов, главный редактор издания «Коммерсантъ Северо-Запад» (слева); Сергей Ярошенко, генеральный директор группы компаний «КВС»

СРО А «Объединение строителей СПб»

Награду в новой номинации «Лучшая компания в сфере строительства жилья комфорт-класса» вручил главный редактор издания «Коммерсантъ Северо-Запад» Андрей Ершов: победителем эксперты признали ГК «КВС». В категории «Лучшая компания в сфере строительства жилья премиум-класса» победу одержала группа RBI: статуэтку вручал начальник Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Владимир Болдырев, отметивший, что современный премиум-класс — это давно не «мрамор ради мрамора», а создание особой городской среды в диалоге с историческим наследием. «Лучшей компанией в сфере строительства апартаментов» стала группа «Эталон» — награду вручил руководитель отдела строительного аудита и управления проектами консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге Станислав Алексеенко.
Председатель КГИОП Алексей Михайлов вручает статуэтку генеральному директору ООО «ПСБ «ЖилСтрой» Александру Желиостову

Председатель КГИОП Алексей Михайлов вручает статуэтку генеральному директору ООО «ПСБ «ЖилСтрой» Александру Желиостову

СРО А «Объединение строителей СПб»

Особое внимание жюри уделило сохранению исторического облика Северной столицы. Председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Алексей Михайлов вручил награду в номинации «Лучший проект в области сохранения культурного наследия» генеральному директору ООО «ПСБ «ЖилСтрой» Александру Желиостову за реставрацию дома М. В. Кочубея, известного петербуржцам как «Дом с маврами». Ранее в разговоре с «Ъ» господин Желиостов так сформулировал суть работы с городскими памятниками: «Это объекты, которые после реставрации или строительства живут свою счастливую жизнь — долго, качественно, с пользой для окружающих».
Наталья Пашина, коммерческий директор HeadHunter.ru по Северо-Западу (слева); Инга Ярош, PR-директор Setl Group

Наталья Пашина, коммерческий директор HeadHunter.ru по Северо-Западу (слева); Инга Ярош, PR-директор Setl Group

СРО А «Объединение строителей СПб»

В дебютной номинации «Работодатель года» победу одержал холдинг Setl Group / «Петербургская Недвижимость» — статуэтку вручила коммерческий директор российской онлайн-платформы для поиска работы и подбора персонала HeadHunter.ru по Северо-Западу Наталья Пашина. По оценке участников рынка, на фоне дефицита рабочих и инженерных кадров строительные компании сегодня конкурируют за специалистов не только между собой, но и с производством, энергетикой и логистикой, делая ставку на собственные учебные центры, программы лояльности и цифровизацию процессов.

Голос горожан и специальные премии

В трех номинациях лучших определяли сами петербуржцы в ходе открытого интернет-голосования на портале «Фонтанка.ру».
Награду в номинации «Лучший объект образовательного учреждения» получил третий корпус школы № 142 Выборгского района в ЖК «Северная долина» («Главстрой Санкт-Петербург»). Ее вручил генеральный директор ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов.
В номинации «Лучший проект благоустройства» — дворовое пространство ЖК «Сенат» на Кубинской улице (холдинг Setl Group). Статуэтку вручил генеральный директор АО «АЖУР-МЕДИА» Дмитрий Витковский.
«Лучшим проектом градостроительной интеграции» стал жилой комплекс премиум-класса «Империал Клаб» (холдинг Setl Group). Награду вручил заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Павел Токаревский.
Как отметила коммерческий директор холдинга «РСТИ» Екатерина Немченко, развитие дворовых и общественных пространств за последнее десятилетие стало одним из главных драйверов конкуренции девелоперов, а для создания уникальной среды к проектам все чаще привлекают профильные ландшафтные архитектурные бюро.
Специальными премиями оргкомитет отметил вклад девелоперов в здоровье горожан и развитие социальной инфраструктуры. В номинации «Забота года» награду получила ГК «Ленстройтрест» за разработку первого в России стандарта гипоаллергенного озеленения (совместно с Санкт-Петербургским государственным лесотехническим университетом и Детским центром высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса) — статуэтку вручил председатель Территориальной Санкт-Петербурга и Ленобласти организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ, председатель оргкомитета конкурса Георгий Пара. В специальной номинации «Строители — людям» Игорь Креславский наградил ПАО «Группа ЛСР» за строительство поликлинического отделения № 137 городской поликлиники № 4 на намывных территориях Васильевского острова.

Главные награды вечера

Кульминацией церемонии стало вручение трех ключевых наград вечера, которое провел Игорь Креславский.
«Компанией года» стала LEGENDA Intelligent Development (руководитель холдинга— Василий Селиванов). «Топ-менеджером года» — генеральный директор ООО «ЛСР. Строительство — СЗ» Сергей Румянцев. В номинации «За заслуги перед строительной отраслью» награду получил председатель совета директоров холдинга Setl Group Максим Шубарев.
Игорь Креславский, председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга (слева); Василий Селиванов, руководитель холдинга LEGENDA Intelligent Development

Игорь Креславский, председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга (слева); Василий Селиванов, руководитель холдинга LEGENDA Intelligent Development

СРО А «Объединение строителей СПб»

Абсолютным лидером конкурса 2026 года по числу наград стал холдинг Setl Group, собравший сразу четыре «Золотых мастерка»: две победы в народном голосовании, статус лучшего работодателя и персональную награду руководителя. Двумя наградами отмечена «Группа ЛСР» — за строительство социальной инфраструктуры и в индивидуальной управленческой номинации. С полным списком лауреатов, аналитикой рынка и стратегиями девелоперов можно ознакомиться в специальном приложении ИД «Коммерсантъ» «Стиль. Конкурс "Строитель года — 2026"».
«Глазами «Ъ-СПб»