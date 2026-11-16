От квадратных метров к качеству среды

Особое внимание жюри уделило сохранению исторического облика Северной столицы. Председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Алексей Михайлов вручил награду в номинации «Лучший проект в области сохранения культурного наследия» генеральному директору ООО «ПСБ «ЖилСтрой» Александру Желиостову за реставрацию дома М. В. Кочубея, известного петербуржцам как «Дом с маврами». Ранее в разговоре с «Ъ» господин Желиостов так сформулировал суть работы с городскими памятниками: «Это объекты, которые после реставрации или строительства живут свою счастливую жизнь — долго, качественно, с пользой для окружающих».