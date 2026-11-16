От квадратных метров к качеству среды
В Петербурге назвали лауреатов XXIII профессионального конкурса «Строитель года — 2026»
12 ноября в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Федора Шаляпина состоялась торжественная церемония награждения победителей XXIII городского профессионального конкурса «Строитель года — 2026». Награды вручили в 11 основных и двух специальных номинациях. Инициатором и бессменным организатором премии выступила СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга» при поддержке правительства города. Историю конкурса, официальный аналитический обзор рынка, шорт-листы и стратегии номинантов представило тематическое приложение ИД «Коммерсантъ» «Стиль. Конкурс "Строитель года — 2026"».
Открывая церемонию, председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский отметил системный прогресс отрасли в ликвидации дефицита социальной инфраструктуры: «В 2019 году у нас было 350 социальных объектов, сохранялись очереди в школы и детские сады. За шесть лет мы построили более 500 социальных объектов. Это заслуга наших строителей, причем использовались и бюджетные средства, и значительные частные инвестиции».
Появление новых номинаций отразило глубинную трансформацию продукта в петербургском девелопменте. Как ранее отмечал в беседе с «Ъ» президент группы RBI Эдуард Тиктинский, современные стандарты урбанистики сегодня реализуются совместными усилиями власти и бизнеса. «"Севкабель", "Остров фортов", "Флагшток" у всех на слуху, одно из самых интересных последних открытий — Центр современного искусства имени Курехина. Радует, что участвуют в этом и город, и бизнес, в первую очередь девелоперский»,— заявил он.
Выбор экспертов: классы жилья, наследие и кадры
В восьми основных номинациях победителей определяла экспертная комиссия, объединившая представителей профильных комитетов Смольного, профессионального сообщества и отраслевых специалистов.
Награду в новой номинации «Лучшая компания в сфере строительства жилья комфорт-класса» вручил главный редактор издания «Коммерсантъ Северо-Запад» Андрей Ершов: победителем эксперты признали ГК «КВС». В категории «Лучшая компания в сфере строительства жилья премиум-класса» победу одержала группа RBI: статуэтку вручал начальник Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Владимир Болдырев, отметивший, что современный премиум-класс — это давно не «мрамор ради мрамора», а создание особой городской среды в диалоге с историческим наследием. «Лучшей компанией в сфере строительства апартаментов» стала группа «Эталон» — награду вручил руководитель отдела строительного аудита и управления проектами консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге Станислав Алексеенко.
Особое внимание жюри уделило сохранению исторического облика Северной столицы. Председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Алексей Михайлов вручил награду в номинации «Лучший проект в области сохранения культурного наследия» генеральному директору ООО «ПСБ «ЖилСтрой» Александру Желиостову за реставрацию дома М. В. Кочубея, известного петербуржцам как «Дом с маврами». Ранее в разговоре с «Ъ» господин Желиостов так сформулировал суть работы с городскими памятниками: «Это объекты, которые после реставрации или строительства живут свою счастливую жизнь — долго, качественно, с пользой для окружающих».
В дебютной номинации «Работодатель года» победу одержал холдинг Setl Group / «Петербургская Недвижимость» — статуэтку вручила коммерческий директор российской онлайн-платформы для поиска работы и подбора персонала HeadHunter.ru по Северо-Западу Наталья Пашина. По оценке участников рынка, на фоне дефицита рабочих и инженерных кадров строительные компании сегодня конкурируют за специалистов не только между собой, но и с производством, энергетикой и логистикой, делая ставку на собственные учебные центры, программы лояльности и цифровизацию процессов.
Голос горожан и специальные премии
В трех номинациях лучших определяли сами петербуржцы в ходе открытого интернет-голосования на портале «Фонтанка.ру».
Награду в номинации «Лучший объект образовательного учреждения» получил третий корпус школы № 142 Выборгского района в ЖК «Северная долина» («Главстрой Санкт-Петербург»). Ее вручил генеральный директор ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов.
В номинации «Лучший проект благоустройства» — дворовое пространство ЖК «Сенат» на Кубинской улице (холдинг Setl Group). Статуэтку вручил генеральный директор АО «АЖУР-МЕДИА» Дмитрий Витковский.
«Лучшим проектом градостроительной интеграции» стал жилой комплекс премиум-класса «Империал Клаб» (холдинг Setl Group). Награду вручил заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Павел Токаревский.
Как отметила коммерческий директор холдинга «РСТИ» Екатерина Немченко, развитие дворовых и общественных пространств за последнее десятилетие стало одним из главных драйверов конкуренции девелоперов, а для создания уникальной среды к проектам все чаще привлекают профильные ландшафтные архитектурные бюро.
Специальными премиями оргкомитет отметил вклад девелоперов в здоровье горожан и развитие социальной инфраструктуры. В номинации «Забота года» награду получила ГК «Ленстройтрест» за разработку первого в России стандарта гипоаллергенного озеленения (совместно с Санкт-Петербургским государственным лесотехническим университетом и Детским центром высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса) — статуэтку вручил председатель Территориальной Санкт-Петербурга и Ленобласти организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ, председатель оргкомитета конкурса Георгий Пара. В специальной номинации «Строители — людям» Игорь Креславский наградил ПАО «Группа ЛСР» за строительство поликлинического отделения № 137 городской поликлиники № 4 на намывных территориях Васильевского острова.
Главные награды вечера
Кульминацией церемонии стало вручение трех ключевых наград вечера, которое провел Игорь Креславский.
«Компанией года» стала LEGENDA Intelligent Development (руководитель холдинга— Василий Селиванов). «Топ-менеджером года» — генеральный директор ООО «ЛСР. Строительство — СЗ» Сергей Румянцев. В номинации «За заслуги перед строительной отраслью» награду получил председатель совета директоров холдинга Setl Group Максим Шубарев.
Абсолютным лидером конкурса 2026 года по числу наград стал холдинг Setl Group, собравший сразу четыре «Золотых мастерка»: две победы в народном голосовании, статус лучшего работодателя и персональную награду руководителя. Двумя наградами отмечена «Группа ЛСР» — за строительство социальной инфраструктуры и в индивидуальной управленческой номинации. С полным списком лауреатов, аналитикой рынка и стратегиями девелоперов можно ознакомиться в специальном приложении ИД «Коммерсантъ» «Стиль. Конкурс "Строитель года — 2026"».