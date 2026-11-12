В Челябинскую область не пустили 20 т зараженного винограда
Должностные лица Уральского межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз 19,9 т винограда из-за обнаруженного опасного сорняка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Транспортное средство с продукцией следовало из Таджикистана и прибыло на склад временного хранения в Челябинск. Инспекторы отправили пробы на исследование, по результатам которого в винограде нашли карантинный вредный организм — повилику. Специалисты выдали предписание собственнику груза. Он решил вернуть зараженную продукцию отправителю.