В Челябинскую область не пустили 20 т зараженного винограда

Транспортное средство с продукцией следовало из Таджикистана и прибыло на склад временного хранения в Челябинск. Инспекторы отправили пробы на исследование, по результатам которого в винограде нашли карантинный вредный организм — повилику. Специалисты выдали предписание собственнику груза. Он решил вернуть зараженную продукцию отправителю.