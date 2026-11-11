ВС РФ пересмотрит спор о праве на кафе в трамвайной диспетчерской Краснодара

Арбитражный суд Краснодарского края, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа признали требования прокурора законными. Суды установили, что первый договор аренды был заключен по результатам аукциона в 2014 году. В 2019 году предприниматель Хабибула Гулам Джан реализовал свое преимущественное право на перезаключение договора без торгов, предусмотренное частью 9 статьи 17.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».