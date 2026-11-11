ВС РФ пересмотрит спор о праве на кафе в трамвайной диспетчерской Краснодара
Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство администрации Краснодара о восстановлении пропущенного процессуального срока подачи кассационной жалобы по спору вокруг аренды здания диспетчерской. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Согласно материалам дела, предметом разбирательства стало нежилое здание диспетчерской площадью 209,8 кв. м по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 202, литера Г17. Объект находится в собственности города и закреплен за КТТУ на праве хозяйственного ведения. С 2014 года помещения занимает кафе, принадлежащее предпринимателю Хабибуле Гуламу Джану.
В сентябре 2024 года стороны заключили очередной договор аренды (№24-13) сроком на пять лет — до 2029 года. Однако заместитель прокурора Краснодарского края обратился в суд, потребовав признать сделку ничтожной. По версии надзорного ведомства, договор был заключен в обход обязательных конкурентных процедур.
Арбитражный суд Краснодарского края, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа признали требования прокурора законными. Суды установили, что первый договор аренды был заключен по результатам аукциона в 2014 году. В 2019 году предприниматель Хабибула Гулам Джан реализовал свое преимущественное право на перезаключение договора без торгов, предусмотренное частью 9 статьи 17.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».
Кассационная инстанция в Краснодаре в постановлении от 17 июля 2026 года подчеркнула, что законодательство не предусматривает возможности неограниченного перезаключения договоров аренды государственного и муниципального имущества без проведения публичных процедур.
«Законодатель установил условия перезаключения на новый срок договоров аренды государственного и муниципального имущества, ограничив возможность заключения названных договоров без проведения публичных процедур только для определенной категории субъектов предпринимательской деятельности. В указанный перечень предприниматель не входит»,— говорится в постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа.
Сделка признана ничтожной на основании статьи 168 Гражданского кодекса РФ как посягающая на публичные интересы (интересы неопределенного круга лиц). В результате на предпринимателя возложена обязанность вернуть здание КТТУ по акту приема-передачи в течение месяца с момента вступления решения в законную силу.
Судья Верховного суда, рассматривая ходатайство администрации Краснодара о восстановлении пропущенного срока на подачу кассационной жалобы, удовлетворил процедурную просьбу мэрии. Восстановление срока было предоставлено.