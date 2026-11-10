Директора завода в Башкирии привлекли к ответственности за загрязнение воздуха
По требованию Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры должностное лицо компании привлекли к административной ответственности за сокрытие или искажение экологической информации (ч. 1 ст. 8.5 КоАП РФ) и нарушение правил охраны воздуха (ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ). Ему назначен административный штраф в размере 10 тыс. руб.
По данным «Ъ-Уфа», речь идет о филиале ООО "ХайдельбергЦемент Рус" в Стерлитамаке.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, проверка надзорного ведомства установила, что предприятие производит цемент и относится к первой категории объектов негативного воздействия на окружающую среду.
Организация получила комплексное экологическое разрешение. Документ устанавливает технологические нормативы выбросов загрязняющих веществ.
Однако по итогам 2025 года компания превысила объемы выбросов пыли. Также она представила в Росприроднадзор недостоверную отчетность со сведениями о соблюдении нормативов выбросов.
Прокуратура потребовала от руководителя компании устранить нарушения. Он выполнил требования.