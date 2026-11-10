Субсидии нижегородским округам на «Вам решать!» уменьшили на 15%

В общей сложности объем субсидий уменьшен с 999,95 до 850,12 млн руб. В том числе Нижнему Новгороду — с 205,58 до 177,5 млн руб., Дзержинску — с 37,5 до 33,76 млн руб., Арзамасу — с 56,1 до 52,35 млн руб.