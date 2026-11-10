Субсидии нижегородским округам на «Вам решать!» уменьшили на 15%
Правительство Нижегородской области уменьшило субсидии муниципалитетам на проект «Вам решать!» в 2026 году почти на 150 млн руб. Постановление о внесении изменений опубликовано на портале правовой информации.
В рамках «Вам решать!» власти выделяют деньги на небольшие проекты, инициированные жителями: ремонт дорог, установку детских и спортивных площадок, благоустройство дворов и т. д.
В общей сложности объем субсидий уменьшен с 999,95 до 850,12 млн руб. В том числе Нижнему Новгороду — с 205,58 до 177,5 млн руб., Дзержинску — с 37,5 до 33,76 млн руб., Арзамасу — с 56,1 до 52,35 млн руб.
При закупках на выполнение работ, как правило, складывается экономия. Как писал «Ъ-Приволжье», госдолг Нижегородской области к 1 ноября 2026 года достиг 229,03 млрд руб. Минфин региона регулярно привлекает коммерческие кредиты на погашение дефицита бюджета текущего года. Бюджет на 2027 год сформирован в условиях жесткой экономии.