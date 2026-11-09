Животных берут на учет

Госкомитет Башкирии по ветеринарии разработал порядок регистрации домашних животных. Ведомство предлагает ввести обязательное чипирование собак с трехмесячного возраста, а других животных — по желанию их хозяев. По мнению авторов документа, отсутствие чипов у собак не позволяет привлекать их хозяев к ответственности за нарушение правил содержания и выгула питомцев, а также нападения на людей. Общественники поддерживают инициативу госкомитета. Общественные слушания по проекту постановления продлятся до 15 ноября.

