Животных берут на учет
В Башкирии вводят регистрацию собак и кошек
Госкомитет Башкирии по ветеринарии разработал порядок регистрации домашних животных. Ведомство предлагает ввести обязательное чипирование собак с трехмесячного возраста, а других животных — по желанию их хозяев. По мнению авторов документа, отсутствие чипов у собак не позволяет привлекать их хозяев к ответственности за нарушение правил содержания и выгула питомцев, а также нападения на людей. Общественники поддерживают инициативу госкомитета. Общественные слушания по проекту постановления продлятся до 15 ноября.
Государственный комитет Башкирии по ветеринарии разработал проект постановления правительства республики, которым предлагается определить порядок регистрации домашних животных. Документ размещен для публичного обсуждения до 15 ноября.
В обосновании проекта указано, что отсутствие электронного микрочипа у собак не позволяет привлечь их владельцев к административной ответственности, например, в случае нападения животного на человека или при нарушении правил выгула.
Кроме того, хозяева собак игнорируют проведение обязательных прививок, выбрасывают животных на улицу, отмечают в госкомитете. Отсутствие микрочипа также препятствует международным путешествиям с домашними питомцами.
Как указано в документе, животных должны будут бесплатно регистрировать в государственном ветеринарном учреждении. Данные о собаке будут внесены в федеральную государственную информационную систему. Непосредственно чипирование будет проводиться за счет хозяина животного. Микрочип с уникальным 15-значным кодом вводится животному под кожу на холке.
Обязательную регистрацию авторы документа предусмотрели только для собак, других животных их владельцы могут чипировать и регистрировать по желанию.
Питомцев необходимо регистрировать в течение месяца после достижения ими трехмесячного возраста. Животных старше трех месяцев — не позднее полугода со дня выхода постановления.
Ветврач должен рассмотреть заявление в день его подачи и маркировать животное, указано в документе.
При смене хозяина в течение месяца предусмотрена перерегистрация питомца.
Как ранее сообщал «Ъ», в марте 2025 года Курултай Башкирии ввел обязательную идентификацию и регистрацию собак, тогда как учет других домашних животных оставался добровольным. Порядок идентификации принятый депутатами закон тогда не прописывал.
Руководитель временной рабочей группы Общественной палаты Башкирии по экологии, член комиссии по предпринимательству, развитию среднего и малого бизнеса и экологии Айгуль Габитова считает введение обязательной регистрации и чипирования собак своевременной и в целом обоснованной мерой. Она позволит повысить ответственность владельцев, упростить поиск потерявшихся животных, установить владельцев собак, причинивших вред людям, а также улучшить контроль за проведением вакцинации и других противоэпизоотических мероприятий, отмечает Айгуль Габитова.
«Однако важно понимать, что чипирование само по себе не решает проблему безнадзорных животных, самовыгула и нападений на людей. Это прежде всего инструмент идентификации, эффективность которого зависит от работы всей системы, — подчеркнула госпожа Габитова. — На мой взгляд, обязательное чипирование необходимо сопровождать несколькими условиями: предусмотреть переходный период, обеспечить доступность процедуры, в том числе бесплатное чипирование для отдельных категорий граждан, организовать выездные ветеринарные пункты, гарантировать защиту персональных данных и предусмотреть альтернативную идентификацию при наличии ветеринарных противопоказаний. Главное — не превратить регистрацию в формальную административную процедуру».
Заместитель директора центра поддержки бездомных животных «Мягкие лапки» Яна Рудковская отмечает, что обязательное чипирование собак — очень хорошая задумка, так как много собак хозяева выбрасывают на улицу, после того как наиграются. Так же, по ее словам, на улицах оказывается много «потеряшек», потому что в свое время люди не провели кастрацию и стерилизацию. «Собака, попавшая в отлов с чипом, может легко найти своего хозяина», — отмечает она.