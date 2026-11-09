Власти Краснодара хотят создать новые каналы для оповещения жителей об угрозе БПЛА
В Краснодаре предложили создать дополнительные каналы оповещения жителей о беспилотной и ракетной опасности на случай перебоев с мобильным интернетом и SMS. С такой инициативой на заседании городской думы выступил депутат, заместитель председателя Гордумы Максим Бурлачко.
Он предложил рассмотреть возможность публикации оперативной информации о введении и отмене режима в отдельном канале в MAX. Кроме того, по его мнению, на сайте городской думы можно создать специальный раздел с уведомлениями о текущем статусе беспилотной опасности. Еще один вариант — организовать отдельную горячую линию, доступную в случае отсутствия интернет-соединения.
Председатель комитета по вопросам местного самоуправления и информационной политики Зорик Садоян поддержал инициативу. По его словам, многие жители не знают о существовании единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) и муниципального центра управления (МЦУ). Он отметил, что горожанам необходим единый источник информации, в том числе для родителей, которым важно понимать текущую обстановку и принимать решение о том, отправлять ли детей в школу.