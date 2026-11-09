Власти Краснодара хотят создать новые каналы для оповещения жителей об угрозе БПЛА

Председатель комитета по вопросам местного самоуправления и информационной политики Зорик Садоян поддержал инициативу. По его словам, многие жители не знают о существовании единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) и муниципального центра управления (МЦУ). Он отметил, что горожанам необходим единый источник информации, в том числе для родителей, которым важно понимать текущую обстановку и принимать решение о том, отправлять ли детей в школу.