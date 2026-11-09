В Прикамье скончался известный театральный художник

Его первая работа в качестве художника-постановщика — балет-сказка «Сильвиниты», поставленный в 1964 году. Среди работ господина Корякина — оформление балетов «Золушка», «Шурале», «Щелкунчик», «Снежная королева», «Суздаль», а также музыкального спектакля «Капризка». Он сотрудничал и с Березниковским драматическим театром, где работал художником-шрифтовиком. Кроме этого, оформил ряд спектаклей БДТ, среди которых «Не верь глазам своим» и другие постановки.