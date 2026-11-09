Екатеринбурженка погибла при пожаре, возникшем из-за возгорания телефона
Жительница Екатеринбурга погибла в результате пожара, вызванного самовозгоранием аккумулятора мобильного телефона, сообщили в региональном управлении МЧС.
Возгорание произошло рано утром 8 ноября в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома на ул. Сулимова. Площадь пожара составила 4 кв. м.
«В ходе разведки пожарными была обнаружена женщина без признаков жизни. Пожар ликвидирован в результате самозатухания. Причиной пожара стало самовозгорание аккумуляторной батареи мобильного телефона»,— сообщили в МЧС.
По предварительным данным, женщина погибла от отравления угарным газом и едким дымом, который за считанные минуты заполнил помещение.