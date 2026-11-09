В муниципальную собственность Сочи вернули 12 гектаров земли

Администрация Сочи с начала 2026 года добилась вынесения 30 судебных актов в свою пользу по спорам о возврате земельных участков в муниципальную собственность. По вступившим в силу решениям судов городу удалось восстановить права на 12 га земли. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.