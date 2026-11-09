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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Сочи

В муниципальную собственность Сочи вернули 12 гектаров земли

Администрация Сочи с начала 2026 года добилась вынесения 30 судебных актов в свою пользу по спорам о возврате земельных участков в муниципальную собственность. По вступившим в силу решениям судов городу удалось восстановить права на 12 га земли. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.
«Возвращение участков в муниципальную собственность — моя принципиальная позиция. Все дела данной категории держу на личном контроле, обсуждение дальнейших действий ведем на рабочих совещаниях»,— заявил господин Прошунин.
По его словам, возвращенные территории в разное время и под разными предлогами оказались в частных руках. Сейчас администрация анализирует эти участки на предмет возможности дальнейшего благоустройства.
Глава города не уточнил, о каких именно территориях идет речь, а также их кадастровую стоимость и предполагаемые сроки благоустройства.
Наталья Белоштейн