В муниципальную собственность Сочи вернули 12 гектаров земли
Администрация Сочи с начала 2026 года добилась вынесения 30 судебных актов в свою пользу по спорам о возврате земельных участков в муниципальную собственность. По вступившим в силу решениям судов городу удалось восстановить права на 12 га земли. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.
«Возвращение участков в муниципальную собственность — моя принципиальная позиция. Все дела данной категории держу на личном контроле, обсуждение дальнейших действий ведем на рабочих совещаниях»,— заявил господин Прошунин.
По его словам, возвращенные территории в разное время и под разными предлогами оказались в частных руках. Сейчас администрация анализирует эти участки на предмет возможности дальнейшего благоустройства.
Глава города не уточнил, о каких именно территориях идет речь, а также их кадастровую стоимость и предполагаемые сроки благоустройства.