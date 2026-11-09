Петербург утвердил первую схему газификации до 2045 года с инвестициями свыше 100 млрд рублей
Губернатор Санкт-Петербурга утвердил первую схему газоснабжения и газификации города на 2026–2045 годы. Документ предусматривает увеличение потребления газа с 12,32 млрд куб. м в 2025 году до 15 млрд куб. м к 2045-му. Ориентировочный объем капитальных затрат на реализацию мероприятий превышает 100,6 млрд рублей.
Согласно схеме, расчетная потребность Санкт-Петербурга в газе составит 13,04 млрд куб. м в 2026 году, 13,5 млрд — в 2030-м, 14 млрд — в 2035-м, 14,5 млрд — в 2040-м и 15 млрд куб. м — к 2045 году. Прирост годового потребления за этот период оценивается в 2,69 млрд куб. м. В том числе на ТЭЦ придется 838,63 млн куб. м, на котельные — 743,03 млн, на промышленные предприятия — 756,41 млн куб. м.
Крупнейшим проектом станет строительство новой газораспределительной станции (ГРС) «Санкт-Петербург» производительностью 1,2 млн куб. м в час. Ее планируют ввести в эксплуатацию в 2031 году. Кроме того, в 2027 году намечено расширение ГРС «Сестрорецк». Всего к 2040 году схема предусматривает строительство трех новых ГРС.
На мероприятия по развитию газовой инфраструктуры планируют направить более 100,6 млрд рублей. Из них 77,4 млрд рублей обеспечит ООО «Газпром», 15,6 млрд — другие организации, 6,8 млрд — бюджет Санкт-Петербурга. Еще 600 млн рублей предусмотрено со стороны группы «Газпром межрегионгаз», 200 млн — АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».
К 2045 году протяженность построенных и реконструированных газопроводов должна составить 711,64 км. Промежуточные показатели — 32,43 км к 2026 году и 377,42 км к 2030-му.
Отдельный раздел схемы посвящен догазификации садоводческих некоммерческих товариществ. В перечень включили 119 СНТ, работы в которых планируют завершить к 2030 году. Кроме того, в 2026 году намечено перевести на природный газ 1 562 транспортные единицы.
Ожидаемый экономический эффект от дополнительных 33,3 млрд куб. м газа, которые планируется поставить в 2026–2045 годах, оценивается в 408 млрд рублей в ценах 2025 года. Выручка ООО «ПетербургГаз» от транспортировки газа за этот период, согласно расчетам, составит 39,9 млрд рублей.
Схема разделяет мероприятия на три этапа: краткосрочный — в 2026–2034 годах, среднесрочный — в 2035–2039 годах и долгосрочный — в 2040–2045 годах.