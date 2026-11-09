Петербург утвердил первую схему газификации до 2045 года с инвестициями свыше 100 млрд рублей

Согласно схеме, расчетная потребность Санкт-Петербурга в газе составит 13,04 млрд куб. м в 2026 году, 13,5 млрд — в 2030-м, 14 млрд — в 2035-м, 14,5 млрд — в 2040-м и 15 млрд куб. м — к 2045 году. Прирост годового потребления за этот период оценивается в 2,69 млрд куб. м. В том числе на ТЭЦ придется 838,63 млн куб. м, на котельные — 743,03 млн, на промышленные предприятия — 756,41 млн куб. м.