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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Удмуртия

Главе СКР доложат о нерасселении жильцов из аварийного дома в Киясово

Здание построено в 1972 году
Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нерасселении жильцов из дома 1972 года постройки в селе Киясово в Удмуртии. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Алексей Смагин / Коммерсантъ

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Как пояснили в Следкоме, в здании отсутствует централизованная система отопления и нарушена целостность кровли. При выпадении осадков жилые помещения постоянно затапливаются. Несмотря на признание дома аварийным из-за высокой степени износа, граждане жильем не обеспечены.
В СУ СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.