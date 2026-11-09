Главе СКР доложат о нерасселении жильцов из аварийного дома в Киясово
Здание построено в 1972 году
Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нерасселении жильцов из дома 1972 года постройки в селе Киясово в Удмуртии. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.
Как пояснили в Следкоме, в здании отсутствует централизованная система отопления и нарушена целостность кровли. При выпадении осадков жилые помещения постоянно затапливаются. Несмотря на признание дома аварийным из-за высокой степени износа, граждане жильем не обеспечены.
В СУ СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.