Девелопмент в Петербурге: потенциал, ресурсы, точки роста

Тем не менее в противовес вызовам появляются новые положительные моменты, в числе которых, например, отсутствие ажиотажа со стороны участников на рынке, что дает возможность договариваться об условиях сделки в спокойном режиме без спешки и «торгов на повышение» со стороны продавца. Например, для бизнеса, которому нужны офлайн-точки,— это шанс занять те локации, о которых они раньше и не мечтали, так как на рынок выходят интересные объекты и участки по справедливой цене. При этом мы понимаем, что сегодняшнее затишье на рынке должно привезти к буму завтра, и лучше уже сегодня начинать к нему готовиться. Как говорил в 2008 году мой бывший руководитель, в кризис можно либо сильно скатиться, либо сильно приподняться. Предлагаю действовать по второму сценарию.