Девелопмент в Петербурге: потенциал, ресурсы, точки роста
Почему главный вызов для петербургского рынка сейчас — не спрос, а его цена, какие факторы оказывают влияние на экономику проектов и какие аргументы продаж наиболее эффективны. Лидеры и эксперты строительной отрасли обсуждают тенденции, которые определяют вектор развития отрасли
Ирина Царькова, генеральный директор офиса «Николерс» (Nikoliers) в Санкт-Петербурге:
— Рынок проходит проверку на прочность и адаптируется к условиям без массовой ипотеки. Три года высокой ключевой ставки, ужесточение условий льготных программ и перспективы дальнейшего ограничения рассрочки — стрессовые факторы для отрасли. Однако в перспективе они будут способствовать оздоровлению рынка: обеспечат более сбалансированную динамику цен и минимизируют спекулятивный инвестиционный спрос на малогабаритные квартиры.
На актуальную экономику проектов оказывают давление рост строительной себестоимости и затрат на проектное финансирование, увеличение сроков выхода на рынок, а также налоговая и социальная нагрузка. В текущих условиях якорем успеха для девелоперов остаются грамотный выбор локации, сбалансированные технико-экономические показатели, точность финансовой модели и соответствующая спросу квартирография. Сегодня на фоне «маркетингового шума» и резкого роста стоимости квадратного метра продуктовые характеристики и концепция проекта превратились из уникальных преимуществ в норму рынка — особенно в классах бизнес и премиум. При этом локация и объемно?планировочные решения остаются практически незыблемыми параметрами, которые выступают ключевым фактором спроса на полном цикле реализации проекта.
Дополнительные возможности для девелоперов открывают развитие транспортной инфраструктуры — ШМСД, ВСМ и планируемой КАД-2, а также освоение Северного намыва и редевелопмент ряда промзон.
Дмитрий Некрестьянов, партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям адвокатского бюро «Качкин и партнеры», вице-президент РГУД:
— С учетом сроков девелоперского цикла, составляющего в среднем три-пять лет, девелопмент исторически более инертно реагирует на экономические события. Мелкие кризисы вообще относительно незаметно проходят, так как в сроках реализации проекта относятся к условной погрешности, а крупные кризисы становятся в девелопменте явными с некоторой задержкой по отношению к остальным отраслям экономики. Простыми словами: стройка не остановится, если пару месяцев не будет продаж, но если это будет продолжаться дольше и остановка все же произойдет, то начнется все с прекращения запуска новых проектов, а это в перспективе трех лет приведет к ситуации дефицита предложения на рынке. Именно зарождение этой ситуации мы и наблюдаем в жилищном строительстве: запускаются только те проекты, где все в высокой степени готовности к стройке.
В сложившемся контексте можно назвать следующие основные тенденции, в русле которых работают и в ближайшее время будут работать петербургские девелоперы:
— сокращение вывода новых проектов жилищного строительства и апарт-отелей классического формата;
— активный анализ Москвы и других регионов;
— включение в пул проектов офисов с продажей по ДДУ;
— покупка земельных участков под будущий девелопмент исключительно за обещание расчета будущими метрами без реальных платежей на старте;
— существенное увеличение нагрузки по социальным и инфраструктурным обязательствам;
— существенное увеличение налоговой нагрузки;
— снижение спроса и увеличение затрат девелоперов на банковские кредиты/обслуживание рассрочек;
— существенный рост стоимости строительных материалов и работ, что заставляет искать возможности для удешевления проектов.
Фактически в ближайшее время стоит ожидать укрупнения рыночных игроков, так как небольшие девелоперы просто не смогут выдерживать конкуренции
Валерий Грибанов, выпускающий редактор «Ъ Северо-Запад», редактор тематических приложений Guide «Недвижимость»:
— Главный вызов для петербургского рынка сейчас — не спрос, а его цена. Покупатель никуда не исчез, но стал считать каждый рубль и каждый месяц ожидания. Город по-прежнему вводит около 2,7 млн кв. м жилья в год, но девелоперы осторожничают с новыми проектами, и это уже закладывает дефицит предложения на ближайшие годы.
Второй вызов — земля. Свободных площадок в городе почти не осталось, и рынок все увереннее уходит в редевелопмент: бывшие заводы, промзоны, исторические кварталы. Это дольше, дороже и сложнее в согласованиях, но именно здесь сейчас появляются самые заметные проекты.
Отсюда и возможности. Первая — качество как аргумент продаж. В 2025 году премиум подорожал на 20,6%, комфорт — на 5,7%, а элитное предложение сжалось до исторического минимума — менее 500 лотов. Покупатель платит за среду, архитектуру и работу с наследием, а не за метры. Вторая — социальная инфраструктура. Только крупнейший застройщик города за три квартала 2026 года сдал шесть детских садов и три школы. Такие объекты перестали быть обременением и стали частью продукта. Третья — сервисные апартаменты. Петербург остается самым развитым рынком этого формата в стране: в 2025 году загрузка апарт-отелей держалась на уровне 75–80% против 65–70% у гостиниц. Похоже, следующий цикл рынка будут определять не объемы, а то, насколько бережно застройщик обращается с городом вокруг своих домов.
Дмитрий Левитский, владелец агентства «ДвижемНедвижимое.РФ»:
— Ситуация на рынке сложная: высокая ключевая ставка ведет за собой пониженный инвестиционный спрос и деловую активность — происходит замещение инвестиций «в кирпичи» на вложения в финансовые инструменты,
Тем не менее в противовес вызовам появляются новые положительные моменты, в числе которых, например, отсутствие ажиотажа со стороны участников на рынке, что дает возможность договариваться об условиях сделки в спокойном режиме без спешки и «торгов на повышение» со стороны продавца. Например, для бизнеса, которому нужны офлайн-точки,— это шанс занять те локации, о которых они раньше и не мечтали, так как на рынок выходят интересные объекты и участки по справедливой цене. При этом мы понимаем, что сегодняшнее затишье на рынке должно привезти к буму завтра, и лучше уже сегодня начинать к нему готовиться. Как говорил в 2008 году мой бывший руководитель, в кризис можно либо сильно скатиться, либо сильно приподняться. Предлагаю действовать по второму сценарию.
Игорь Горский, президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АРСПб и ЛО):
— Главный вызов для петербургского рынка — доступность покупки при дорогом кредитовании. По данным компании из Ассоциации риелторов, «Петербургской недвижимости», за девять месяцев 2026 года средняя цена предложения в новостройках массового сегмента города выросла на 13%, до 317 тыс. рублей за квадратный метр. При этом 23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Изменение условий семейной ипотеки с 1 октября требует заново выстраивать финансовые решения для покупателей.
Считаю, что реальные возможности сегодня связаны с более тесным взаимодействием первичного и вторичного рынков. Продажа имеющейся квартиры с последующей покупкой новой позволяет уменьшить необходимый кредит. Для застройщиков и агентств это основание развивать совместные программы обмена и сопровождать всю цепочку сделок.
Еще одно направление — проекты в пригородах с готовой транспортной и социальной инфраструктурой. По данным того же исследования, доля Ленобласти в новом предложении агломерации за январь — сентябрь достигла 47% против 30% годом ранее. Основным направлением развития в Ленинградской области стала малоэтажка и индивидуальное строительство. Средняя цена предложения в массовом сегменте области — 187 тыс. рублей за квадратный метр. Более доступный бюджет покупки должен сочетаться с удобством повседневной жизни.
Особого внимания требует качество финансовых предложений: покупателю важно понимать полную стоимость покупки и график платежей. Рассрочка должна опираться на понятный источник погашения. Задача профессионального сообщества — помогать людям проводить финансово посильные и юридически безопасные сделки.
Максим Ельцов, генеральный директор «ПИА Недвижимость»:
— Главные испытания для петербургских девелоперов, на мой взгляд, еще впереди. Система эскроу-счетов и проектного финансирования только сейчас начинает проходить настоящую проверку на прочность.
Строительство — капиталоемкая отрасль, особенно чувствительная к уровню процентных ставок. Для девелоперов складывается почти идеальный шторм: длительный период высоких ставок, резкое ограничение льготной ипотеки в момент максимальной зависимости от нее. Снижение поступлений на эскроу счета приведет к дальнейшему росту процентной нагрузки, снижению рентабельности и росту рисков не только для застройщиков, но и для банков.
Отдельный вызов для петербургских девелоперов — системное сокращение объема рынка. За январь — август 2026 года в Петербурге введено лишь 0,9 млн кв. м жилья, на 42,6% меньше, чем годом ранее. А в рекордном 2018 году было сдано 3,64 млн кв. м. И проблема тут не только в длительности и непредсказуемости согласования строительства, за последние годы резко выросла социальная нагрузка — в отдельных проектах она достигает 100 тыс. рублей за «квадрат» и выше.
При этом у петербургских девелоперов есть очень сильное преимущество — огромный опыт прохождения кризисов. Компании продолжают совершенствовать проектные решения, создавать качественную и продуманную среду для жизни и бизнеса. Те, кто продолжал развиваться и улучшать продукт в текущих непростых условиях, получат максимальное преимущество в момент восстановления рынка.
Игорь Малюгов, генеральный директор ООО «Скай Ресурс», сооснователь ГК Sky Team:
— Фундамент в трещинах, со всех сторон стихия. Как долго можно устоять в таких условиях? Думаю, правдивого ответа вы не получите. Именно так я вижу строительный рынок сегодня. Главный вызов — сохранить себя на рынке, все остальное теперь кажется не столь существенным. Рост стоимости квадратного метра, высокая ключевая ставка и, как следствие, отсутствие дешевых кредитов — отрасль еле дышит, боюсь, больше добавить нечего. Но нет худа без добра! Так как темпы проектирования замедлились, высвободилось время на науку, изучение новых информационных и цифровых возможностей. Также технологии не стоят на месте, а внедрение требует главного ресурса — времени. Все это движет недвижимость в будущее. Настало время для обновления самой структуры проектирования и строительства, формирования качественно другого готового продукта. Вектор на организацию комфорта даже там, где включена суровая экономия, формирование нового облика застройки, объединение участников строительства с творческим потенциалом страны. Ориентир на создание уникальных объектов — все это новые возможности, на которые мы смогли сейчас переместить свое внимание. В тяжелые времена взор устремлен в будущее, как никогда, и это главная возможность.
Станислав Алексеенко, региональный директор департамента управления проектами NF PM:
— Петербургский рынок сегодня требует еще более точного выбора: спрос сохраняется, но остается устойчивым далеко не в каждом новом проекте. Основной вызов — понять, где за интересом к недвижимости или конкретному формату стоит реальная готовность платить.
На рынке жилья стоит выделить элитные проекты: меньшая зависимость покупателей от ипотеки придает сегменту устойчивость. Состоятельный клиент всегда избирателен: локация и качество самого продукта имеют для него первостепенное значение.
Гостиничное строительство поддерживают льготные кредиты и внутренний туризм. Однако в Петербурге новые проекты нужно оценивать не только через доступность финансирования, но и через загрузку и сезонность. Архитектурное наследие — то, ради чего в город приезжают,— неисчерпанный потенциал в приспособлении исторических зданий для современного использования.
"Стиль Строитель года 2026". Приложение №39от 12.11.2026, стр. 8