Вектор стройки

В сентябре в городе сдали в эксплуатацию 2398 квартир — 99,1% к объему, построенному год назад. 12,8 тыс. кв. м было введено в сегменте ИЖС. В Ленинградской области в прошлом месяце введено 3,8 тыс. квартир, на 35% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. 268,6 тыс. кв. м было построено в частном секторе, что составляет 97,6% от прошлогоднего показателя. К 1 октября в 47-м регионе введено 3 млн кв. м жилья — на 9,8% ниже год к году.