Вектор стройки
Ситуация на рынке девелопмента
Строительный рынок Санкт-Петербургской агломерации переживает этап трансформации: меняется география застройки и соотношение сегментов рынка, а экономические факторы заставляют девелоперов пересматривать привычные бизнес-модели. Если еще несколько лет назад ключевым драйвером роста выступало жилищное строительство в черте города, то сегодня вектор активности все заметнее смещается в Ленинградскую область, в первую очередь за счет индивидуального жилищного строительства и проектов КРТ. На фоне замедления жилого девелопмента участники рынка наращивают темпы социального, коммерческого и инфраструктурного строительства.
Результаты совместного исследования компаний «Метриум» и Regions Development говорят о том, что основной тенденцией последних пяти лет стало смещение девелоперской активности из столичных агломераций в регионы. За пять лет совокупный объем строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сократился с 13,1 до 10,1 млн кв. м. Доля этих двух субъектов на федеральном рынке уменьшилась с 13,3% в 2021 году до 8,4% в 2026 году.
Внутри агломерации происходит заметное перераспределение спроса и предложения. Общий объем возводимого жилья в Санкт-Петербурге снизился более чем в два раза: с 10,1 млн кв. м в 2021 году до 5 млн кв. м к середине 2026 года. Ленинградская область, напротив, продемонстрировала уверенный рост площадей с 2,9 до 5,1 млн кв. м.
Тренд на снижение
По данным Петростата, в сентябре 2026 года в Санкт-Петербурге ввели в строй 100,5 тыс. кв. м жилья, или 90,5% к показателю за аналогичный период 2025 года. К 1 октября в городе построили 987,4 тыс. кв. м жилья — на 40,4% ниже, чем год назад. В Ленобласти в сентябре сдали в строй 347,4 тыс. кв. м жилья, что на 21,2% меньше год к году.
В сентябре в городе сдали в эксплуатацию 2398 квартир — 99,1% к объему, построенному год назад. 12,8 тыс. кв. м было введено в сегменте ИЖС. В Ленинградской области в прошлом месяце введено 3,8 тыс. квартир, на 35% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. 268,6 тыс. кв. м было построено в частном секторе, что составляет 97,6% от прошлогоднего показателя. К 1 октября в 47-м регионе введено 3 млн кв. м жилья — на 9,8% ниже год к году.
Время на адаптацию
Девелоперы полагают, что на восстановление спроса и адаптации рынка к новым условиям семейной ипотеки, вступившим в силу с 1 октября, уйдет несколько месяцев, но надеются, что затяжного провала по уровню спроса не произойдет. «Я не ожидаю падения продаж на 30–50%, о котором говорят некоторые аналитики. В структуре сделок мы ожидаем снижения доли льготных ипотечных программ примерно до 56%, а также роста числа покупок с использованием рассрочки и увеличенным первоначальным взносом. Покупатели будут искать возможность накопить или привлечь больше собственных средств, чтобы получить более выгодные условия кредитования»,— полагает Евгений Бескровный, коммерческий директор LAR Development (входит в ГК «Запстрой»).
Для Ленобласти отдельным конкурентом квартир остается индивидуальное жилищное строительство. Семейная ипотека на ИЖС по ставке 6% сохраняется, поэтому покупатели крупных квартир, в том числе трехкомнатных и евроформата, могут рассматривать в качестве альтернативы собственный дом, отмечают участники рынка.
Первый заместитель генерального директора GloraX Александр Андрианов считает, что девелоперы будут корректировать финансовые инструменты и предложения для разных категорий покупателей. При этом ситуация будет неоднородной: в регионах, где сохраняются другие льготные программы, в частности Дальневосточная и Арктическая ипотека, спрос окажется более устойчивым. Восстановление рынка до уровней предыдущих периодов будет зависеть прежде всего от дальнейшего снижения ключевой ставки и повышения доступности рыночной ипотеки. «Ожидать быстрого возвращения к прежним объемам продаж только за счет инструментов девелоперов было бы слишком оптимистично»,— предупреждает эксперт.
Высококлассная устойчивость
На фоне корректировок программ льготной ипотеки проекты жилой недвижимости бизнес- и премиум-класса на протяжении последних лет демонстрируют большую устойчивость, чем массовые сегменты. Так, по данным NF Group, к концу сентября 2026 года объем предложения элитного жилья в Петербурге за год увеличился на 41% по площади и на 39% по количеству лотов: до 93 тыс. кв. м, или 820 квартир и апартаментов. Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитного жилья Северной столицы достигла 1,05 млн рублей за квадратный метр. За год показатель вырос на 12%.
В сегменте жилья бизнес-класса объем предложения на петербургском рынке по итогам трех кварталов года составил 227 тыс. кв. м, или 3,7 тыс. квартир и апартаментов. В годовом выражении площадь экспозиции выросла на 28%, а количество лотов — на 23%. Средневзвешенная цена предложения в данном сегменте увеличилась за год на 18% и по итогам сентября 2026 года достигла 577 тыс. рублей за квадратный метр.
В структуре сделок премиального сегмента доля ипотеки традиционно невысока. «При среднем бюджете покупки 30–35 млн рублей ипотека не является определяющим фактором принятия решения, поэтому покупатели не стремились массово завершить сделки до 1 октября»,— подтверждает Ольга Газеева, заместитель генерального директора по развитию Fizika Development. В условиях дорогого кредитования рассрочка остается одним из основных инструментов приобретения недвижимости высокого класса. Доля рассрочек здесь выросла с 52 до 69%, тогда как доля ипотечных сделок сократилась с 36,4 до 22,8%.
Массовый сегмент
По информации консалтингового центра «Петербургская недвижимость», за девять месяцев текущего года на комфорт-класс пришлось 39 тыс. сделок, из них 21 тыс. — в Санкт-Петербурге. Это 80% от общего количества сделок. Основным способом покупки остается ипотека (61% сделок), еще 31% приходится на рассрочку.
По словам директора по продажам ООО «Город-спутник "Южный"» Марины Потепкиной, в комфорт-классе основным инструментом приобретения недвижимости остается ипотека, на которую в сентябре 2026 года пришлось почти 80% сделок в компании. Наибольшим спросом пользовалась семейная ипотека — ее доля составила 47% от общего объема продаж. Еще 21% сделок пришелся на стандартные рыночные ипотечные программы, около 5% — на траншевую ипотеку и 4% — на военную. Доля рассрочки составила около 15%, еще 8% покупателей приобрели недвижимость с полной единовременной оплатой за счет собственных средств.
Спрос на масштаб
При этом в агломерации Санкт-Петербурга сокращается количество крупномасштабных жилых комплексов площадью свыше 300 тыс. кв. м, следует из данных консалтингового центра «Петербургская недвижимость». По итогам прошлого года общий объем предложения жилья в городе составил 3,2 млн кв. м, из которых на крупные проекты пришлось лишь 22%. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 42%. Хотя крупномасштабные проекты аккумулируют большую часть спроса со стороны покупателей, что вызвано в том числе разницей в цене по сравнению с проектами точечной застройки.
В этих условиях все большую востребованность приобретают проекты комплексного развития территорий. По итогам 2025 года Ленинградская область стала лидером по реализации таких проектов. Сегодня, по данным областного правительства, в 47-м регионе действуют 32 проекта КРТ: это 5,4 млн кв. м будущего жилья, 45 детских садов и 26 школ.
По мнению Татьяны Бигун, директора ООО «СБК-Современные бетонные конструкции», рынок продолжает смещаться в сторону более качественного продукта: покупатель все чаще выбирает не просто метраж и цену, а эргономику квартиры, высоту потолков, благоустройство, качество двора и общественных пространств. «Девелоперы все чаще конкурируют не технологией как таковой, а качеством среды и пользовательским сценарием: от входа в подъезд до школы, паркинга и двора. Изменения в семейной ипотеке, на наш взгляд, усилят этот сдвиг»,— дает оценку игрок рынка.
Вызовы года
На фоне дорогого финансирования и неравномерности спроса главным вызовом рынка в этом году стало стремление сохранить экономику проектов, считает Станислав Алексеенко, региональный директор департамента управления проектами NF PM. При этом сохраняется дефицит квалифицированных рабочих и инженеров, а риски увеличения стоимости и срыва сроков могут реализоваться одновременно. «Запас для исправления ошибок становится все меньше, и стресс-тест сегодня проходят не все проекты»,— констатирует эксперт.
«Строительная отрасль находится сегодня в узле пересечения жестких экономических и технологических вызовов,— согласен генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб», член Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» Алексей Белоусов.— Среди них, пожалуй, обозначу несколько ключевых, определяющих в стройке повестку дня. И первый из них — высокая ключевая ставка Центробанка, которая существенно ограничивает возможности реализации инвестиционных проектов. Еще одной серьезной проблемой стал рост себестоимости строительства, в том числе из-за значительного увеличения стоимости подключения объектов к инженерным сетям и обеспечения их коммунальными ресурсами. Кроме того, логистические сбои, инфляция и колебания валютных курсов вызывают скачкообразное удорожание цен на стройматериалы. И, наконец, стоит упомянуть о снижении покупательной способности населения, оказывающем непосредственное влияние на спрос на рынке недвижимости».
Находясь в таких условиях, девелоперы придерживаются более консервативной инвестиционной политики, тщательно оценивают перспективы запуска новых проектов и уделяют особое внимание их экономической эффективности и рентабельности, обозначает ситуацию в отрасли руководитель «Объединения строителей СПб». Одним из основных инструментов поддержания спроса становится сотрудничество с банковским сектором. Застройщики совместно с финансовыми организациями разрабатывают программы рассрочки, совершенствуют механизмы проектного финансирования и ищут решения, позволяющие сделать приобретение недвижимости доступнее для покупателей. Таким образом, главные возможности для девелоперов сегодня связаны со взвешенным подходом к инвестициям, выбором экономически устойчивых проектов и развитием гибких финансовых инструментов.
Перспективы рынка
Станислав Алексеенко говорит, что сегодня рынок поддерживают государственные инфраструктурные инвестиции и потребности развивающегося бизнеса. Электронная торговля продолжает формировать спрос на склады, развитие ИИ — на вычислительные мощности и новые ЦОДы. По данным NF Group, за девять месяцев 2026 года объем сделок со складами классов А и В в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил 353 тыс. кв. м — больше, чем за каждый из двух предыдущих полных лет. Заметную часть результата при этом обеспечили крупные сделки.
«Особую возможность для Петербурга я вижу в приспособлении исторических зданий для современного использования,— указывает региональный директор департамента управления проектами NF PM.— Архитектурное наследие — наше преимущество, потенциал которого далеко не исчерпан. Гостиницы, культурные и деловые пространства могут вернуть этим зданиям жизнь и обеспечить средства на их содержание. Но функцию и оператора нужно определять до начала вложений в реконструкцию».
Несмотря на непростую ситуацию в отрасли, в агломерации не снижаются темпы инфраструктурного и социального строительства. Согласно данным Петростата, в январе — сентябре 2026 года в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию 148 объектов производственных мощностей и социальной инфраструктуры, а в Ленинградской области — 136.
"Стиль Строитель года 2026". Приложение №39от 12.11.2026, стр. 6