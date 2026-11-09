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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Волга

В Оренбурге задержали 18-летнего подозреваемого в нападениях на девушек

Полиция устанавливает всех пострадавших от действий ранее судимого местного жителя
Полиция Оренбурга во время мониторинга интернета выявила видеозапись, на которой неизвестный гражданин избивает девушку у подъезда дома на улице Лабужского. Об этом сообщили в МУ МВД России «Оренбургское».

Егор Снетков / Коммерсантъ

Помимо этого, в сети обнаружено еще одно видео, на котором фигурант также атакует другую девушку в лифте многоквартирного дома.
Полиция начала поиски неизвестного и вскоре задержала ранее судимого 18-летнего местного жителя. В настоящее время силовики устанавливают личности всех пострадавших от действий задержанного. По результатам проверки сотрудники примут процессуальное решение в отношении фигуранта.
Яна Вежлева