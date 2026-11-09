Самарский ЧОП стал фигурантом уголовного дела из-за долгов перед охранниками из трех регионов
После вмешательства прокуратуры задолженность в 400 тыс. рублей была погашена
В отношении самарского частного охранного предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев). Об этом сообщила прокуратура в понедельник, 9 ноября.
Нарушения выявила проверка надзорного ведомства. Установлено, что ЧОП не выплатил зарплату шести сотрудникам, проживающим в Екатеринбурге, Перми и Серове.
Общая сумма задолженности превысила 400 тыс. рублей.
После вмешательства прокуратуры руководство организации полностью погасило долг перед работниками. Их трудовые права восстановлены.
Расследование уголовного дела продолжается.