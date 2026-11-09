Роспотребнадзор предупредил оренбуржцев о фальсификате из Сахалина
В оборот попал товар четырех «предприятий-призраков»
Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области выявило в обороте на территории РФ фальсифицированную пищевую продукцию четырех производителей, зарегистрированных в Корсакове и Южно-Сахалинске. Все они являются «предприятиями-призраками»: организациями, не осуществляющими реальную деятельность. Данные также опубликовали в Роспотребнадзоре Оренбуржья.
В список попали ООО «Персей» (Корсаков, ул. Крутая, 42), ООО «Нави» (Корсаков, ул. Нагорная, 57), ООО ПК «Смак» (Южно-Сахалинск, ул. Западная, 110) и ООО «Сахалинская икра» (Южно-Сахалинск, ул. Заводская, 2А).
В ведомстве рекомендуют воздержаться от покупки пищевой продукции в неустановленных местах, на улице и с рук, а также при отсутствии документов о соответствии обязательным требованиям и товаросопроводительных бумаг.
О выявлении в обороте товаров указанных производителей жителей региона просят информировать сотрудников Роспотребнадзора.