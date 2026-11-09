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Выпуск газеты №206/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Башкортостан

Анатолия Дубовского наградили орденом Дружбы народов

Руководителя некоммерческого партнерства «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РБ» Анатолия Дубовского наградили орденом Дружбы народов. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе.
Он пожелал главе региона и его команде продолжать деятельность в сфере привлечения инвестиций в республику.
Анатолий Дубовский был депутатом горсовета Уфы пятого созыва.
«Мы его очень уважаем. Ладно мы, главное, жители республики очень уважают за его принципиальную позицию в контроле в сфере ЖКХ», — прокомментировал награждение Радий Хабиров.
Майя Иванова