Анатолия Дубовского наградили орденом Дружбы народов
Руководителя некоммерческого партнерства «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РБ» Анатолия Дубовского наградили орденом Дружбы народов. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе.
Он пожелал главе региона и его команде продолжать деятельность в сфере привлечения инвестиций в республику.
Анатолий Дубовский был депутатом горсовета Уфы пятого созыва.
«Мы его очень уважаем. Ладно мы, главное, жители республики очень уважают за его принципиальную позицию в контроле в сфере ЖКХ», — прокомментировал награждение Радий Хабиров.