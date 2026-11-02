В Анапе построят парк-отель 4* в формате слоу трэвэл
Парк-отель 4* «Сенсора» общей площадью 65 283,1 кв. м построят в Анапе в формате «слоу трэвэл» — медленного путешествия. Это подход к организации отдыха, при котором приоритет отдается продолжительности и качеству пребывания на одной территории,. Ключевые принципы «слоу трэвэл»: отказ от жесткого расписания, передвижение пешком, использование локальных продуктов и снижение нагрузки на внимание. Девелопером выступает ГК ССК.
Проект включает 3 корпуса, рассчитанных на 1025 номеров. Инфраструктура номерного фонда и общественных пространств будет адаптирована под циркадные ритмы: системы освещения и цветовые решения синхронизируют внутреннее пространство с движением солнца.
Концепция «Сенсоры» сфокусирована на наполненном отдыхе: вода, свет, тепло, вкус и тишина — в любое время года. На территории появятся не только корпуса для отдыха и проживания, но и более 2 тысяч квадратных метров гастрономической инфраструктуры, включающей 9 разноформатных площадок — от пекарни до ресторана. Для поддержания тонуса и переключения с умственного труда на физический откроются спортивные и оздоровительные пространства общей площадью почти 3000 кв. м. Это фитнес-центр, зал для йоги и пилатеса, СПА, салоны красоты, термальный комплекс, несколько разновидностей бань, детский и взрослый бассейны, массажные кабинеты. Кроме того, в корпусах разместятся детские клубы, библиотеки и бизнес-зоны.
«Рынок курортной недвижимости Юга России сегодня смещается в сторону сервисных и гибридных форматов: за последний год объем строительства отелей на побережье заметно вырос — это ответ на запрос аудитории. Сам турист также заметно изменился. По данным исследований сервиса «Туту», каждый четвертый россиянин готов попробовать формат slow travel, хочет погружения в местную культуру (47%) и ценит медленный ритм (31%). Анапа с ее почти 3 млн туристов по итогам года и низким порогом входа остается одним из наиболее ликвидных рынков для инвесторов, которые ищут понятную стратегию и прогнозируемую доходность. Наш парк-отель наполненного отдыха с инфраструктурой и сервисом 4 звезды — это ответ и на инвестиционный спрос, и на запрос на осознанный, размеренный отдых»,— прокомментировала Майя Симдянова, директор филиала ССК Анапа.
Благоустройство территории, которое занимает 2,2 гектара, выстроено вокруг пешеходных сценариев: зеленые пространства с местными растениями связывают здания гостиницы и апартаментов, а прогулочная сеть продолжается и за пределами комплекса: до Ореховой рощи, которая является зеленым символом Анапы.
Оператором парк-отеля станет компания AVERON. Завершить строительство проекта компания ССК планирует в 2029 году.
ООО «СЗ «Анапа Сити» ИНН 2312319928
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