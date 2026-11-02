В Анапе построят парк-отель 4* в формате слоу трэвэл

«Рынок курортной недвижимости Юга России сегодня смещается в сторону сервисных и гибридных форматов: за последний год объем строительства отелей на побережье заметно вырос — это ответ на запрос аудитории. Сам турист также заметно изменился. По данным исследований сервиса «Туту», каждый четвертый россиянин готов попробовать формат slow travel, хочет погружения в местную культуру (47%) и ценит медленный ритм (31%). Анапа с ее почти 3 млн туристов по итогам года и низким порогом входа остается одним из наиболее ликвидных рынков для инвесторов, которые ищут понятную стратегию и прогнозируемую доходность. Наш парк-отель наполненного отдыха с инфраструктурой и сервисом 4 звезды — это ответ и на инвестиционный спрос, и на запрос на осознанный, размеренный отдых»,— прокомментировала Майя Симдянова, директор филиала ССК Анапа.