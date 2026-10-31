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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Удмуртия

Аэропорт Ижевска возобновил прием и выпуск рейсов

Воздушную гавань закрывали на фоне сигнала «Беспилотная опасность».
В аэропорту Ижевска сняли временные ограничения на использование воздушного пространства. Прием и выпуск воздушных судов возобновлены, сообщили в аэропорту 31 октября. Расписание рейсов корректируется.

Василий Шитов / Коммерсантъ

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Ограничения ввели утром 31 октября. В 07:56 об этом сообщила Росавиация, объяснив решение необходимостью обеспечить безопасность полетов. Через две минуты информацию подтвердили в «Ижавиа».
В Удмуртии сигнал «Беспилотная опасность» объявили в 04:30. Его отменили в 09:14, сообщил исполняющий обязанности председателя госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Колдомов.