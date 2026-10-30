Минздрав Удмуртии: нехватки глюкагона для льготных пациентов нет
Отказов в предоставлении препарата не было
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Минздрав Удмуртии назвал не соответствующей действительности информацию об отказах в предоставлении глюкагона по льготе пациентам с диабетом. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали в ведомстве.
«Отказов в предоставлении льготных препаратов не было, обращений граждан тоже. “Известия” к нам за комментарием не обращались»,— ответили в министерстве.
Как посмотрел «Ъ-Удмуртия», лекарства «Глюкаген гипокит» (Novo Nordisk, Дания) нет в наличии в сетях «ГосАптека» и «Планета Здоровья», на сервисах «Еаптека» и Apteka.ru. В среднем 1 флакон стоит 1,2-1,3 тыс. руб. По наличию препарата в минздраве рекомендовали уточнить у производителя.
«Для льготных пациентов в Удмуртии на второе полугодие он закуплен, нехватки нет»,— добавили в ведомстве. И указали, что этот препарат можно заменить аналогами по назначению врача.
Ранее «Известия» писали, что с трудностями при получении глюкагона столкнулись пациенты как минимум 33 регионов страны, включая Удмуртию. По данным издания, в некоторых случаях больным отказывают в выписывании бесплатного рецепта, объясняя это отсутствием препарата и предлагая вызывать скорую, в других — рекомендуют приобретать его самостоятельно. Как указывает Росздравнадзор, с начала года в гражданский оборот было введено 30,8 тыс. упаковок глюкагона. Остаток — около 20 тыс.