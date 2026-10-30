Минздрав Удмуртии: нехватки глюкагона для льготных пациентов нет

Как посмотрел «Ъ-Удмуртия», лекарства «Глюкаген гипокит» (Novo Nordisk, Дания) нет в наличии в сетях «ГосАптека» и «Планета Здоровья», на сервисах «Еаптека» и Apteka.ru. В среднем 1 флакон стоит 1,2-1,3 тыс. руб. По наличию препарата в минздраве рекомендовали уточнить у производителя.