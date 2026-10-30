Навигацию для маломерных судов в Удмуртии закроют со 2 ноября
Выходить на воду на обычных лодках и катерах будет нельзя до следующего сезона
С 2 ноября в Удмуртии завершится навигация для маломерных судов. Последним днем, когда можно будет пользоваться ими на водоемах, станет 1 ноября. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Сроки навигации закреплены постановлением правительства Удмуртии от 5 октября 2026 года. На Нижнекамском водохранилище и впадающих в него реках сезон длится с 6 июня по 1 ноября, на остальных водоемах рыбохозяйственного значения — с 16 июня по 1 ноября. Об этом сообщает МЧС по Удмуртии.
После закрытия навигации выходить на воду на обычных маломерных судах запрещено. Исключения предусмотрены для спасательных и неотложных работ, промышленного рыболовства и судов, способных передвигаться как по воде, так и по льду, например аэролодок.
В прошлом году навигация для маломерных судов в Удмуртии также завершилась 2 ноября. В этом году сроки закрепили новыми правилами, утвержденными постановлением правительства республики от 5 октября. Они устанавливают единый последний день сезона — 1 ноября — для Нижнекамского водохранилища и остальных водоемов рыбохозяйственного значения.