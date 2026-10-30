Навигацию для маломерных судов в Удмуртии закроют со 2 ноября

Сроки навигации закреплены постановлением правительства Удмуртии от 5 октября 2026 года. На Нижнекамском водохранилище и впадающих в него реках сезон длится с 6 июня по 1 ноября, на остальных водоемах рыбохозяйственного значения — с 16 июня по 1 ноября. Об этом сообщает МЧС по Удмуртии.