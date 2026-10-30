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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Южный Урал

Тыквенный спас, «Ночь искусств» и рэп на Алом поле

Какие фестивали, концерты и спектакли посетить в Челябинске с 31 октября по 6 ноября
Ъ-Южный-Урал-Online документ от 30-10-2026

Неделя открывается хэллоуинскими вечеринками и фестивалем цветов «Городская ботаника» в Доме архитектора. В середине — «Ночь искусств» сразу на нескольких площадках: Исторический музей Южного Урала, галерея изобразительных искусств и «Аркаим» откроют двери в нерабочие часы. Главное музыкальное событие — концерт группы Pizza в «Таганае». Завершат неделю рэп-экскурсия по маршрутам челябинского хип-хопа 1990-х и лекция об архитектурной истории города в Публичной библиотеке.


Выбирайте событие в каллендаре ниже. По клику на событие открывается подробная информация.


Эмин Джафаров / Коммерсантъ

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Культура. Южный Урал