Тыквенный спас, «Ночь искусств» и рэп на Алом поле

Ъ-Южный-Урал-Online документ от 30-10-2026

Неделя открывается хэллоуинскими вечеринками и фестивалем цветов «Городская ботаника» в Доме архитектора. В середине — «Ночь искусств» сразу на нескольких площадках: Исторический музей Южного Урала, галерея изобразительных искусств и «Аркаим» откроют двери в нерабочие часы. Главное музыкальное событие — концерт группы Pizza в «Таганае». Завершат неделю рэп-экскурсия по маршрутам челябинского хип-хопа 1990-х и лекция об архитектурной истории города в Публичной библиотеке.

Выбирайте событие в каллендаре ниже. По клику на событие открывается подробная информация.