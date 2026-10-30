Поившей пивом годовалого ребенка жительнице Удмуртии вынесли приговор

Якшур-Бодьинский райсуд Удмуртии вынес приговор 37-летней местной жительнице за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое распитие алкогольной продукции (ст. 151 УК). С марта 2025 года по февраль 2026-го она поила годовалого ребенка пивом. В зале суда она пояснила свои действия тем, что «тот будет крепче спать».