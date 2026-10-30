Восемь человек задержали при передаче запрещенных предметов заключенным Удмуртии
Пятерым назначили штрафы
В Удмуртии за девять месяцев задержали восемь человек, которые пытались передать в учреждения УФСИН запрещенные предметы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания коллегии.
«В отношении них сформированы материалы и направлены в суд для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности»,— говорится в сообщении. Пятерым назначены штрафы, общая сумма которых — 77,5 тыс. руб.