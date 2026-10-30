А7 заявила о необходимости предсказуемых расчетов между Россией и Африкой
Компания развивает инфраструктуру международных платежей с учетом особенностей африканских рынков
Долгосрочное сотрудничество российского и африканского бизнеса требует предсказуемых сроков, стоимости и условий международных платежей, заявила первый заместитель генерального директора А7 Ирина Акопян. Она выступила на Экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка», который проходит 28–29 октября 2026 года в Москве.
«Внешняя торговля становится устойчивой, когда стороны могут не только договориться о поставке, но и своевременно рассчитаться по контракту. Задача А7 — дать российскому бизнесу и африканским партнерам возможность быстро проводить расчеты с низкой комиссией», — сказала Ирина Акопян на сессии, посвященной агропромышленному сотрудничеству.
А7, созданная в 2024 году при участии банка ПСБ, помогает компаниям оплачивать зарубежные поставки и получать экспортную выручку. При работе с африканскими партнерами система учитывает различия в законодательстве, устройстве банковского сектора и требованиях к финансовым операциям. По словам Ирины Акопян, маршрут платежа подбирают под конкретную сделку и правила каждой юрисдикции. Комиссия составляет 0,3% плюс НДС — представитель компании называет ее самой низкой на рынке.
Развивая африканское направление, А7 в 2025 году открыла представительства в Нигерии и Зимбабве. Всего, по данным компании, ее платежная инфраструктура охватывает более 100 стран.
Системой пользуются более 15 тыс. участников внешнеэкономической деятельности, ежедневно через нее проходит свыше 2 тыс. операций. По данным, которые привела Ирина Акопян, в 2025 году объем платежей превысил 10 трлн руб. За первые девять месяцев 2026 года он вырос более чем наполовину, а число операций — на 83%.
Еще одной темой выступлений Ирины Акопян на форуме стало участие женщин в развитии деловых связей России и Африки. По ее словам, знакомства на международных площадках важно подкреплять работой профессиональных сообществ. Учебные обмены, совместные программы и стажировки позволяют устанавливать контакты, которые впоследствии могут стать основой для научных исследований и деловых проектов.
В самой А7 более половины членов органов управления — женщины, сообщила Ирина Акопян. Компания готова помогать предпринимательницам из России и африканских стран проводить международные расчеты для развития бизнеса за рубежом.