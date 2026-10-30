А7 заявила о необходимости предсказуемых расчетов между Россией и Африкой

А7, созданная в 2024 году при участии банка ПСБ, помогает компаниям оплачивать зарубежные поставки и получать экспортную выручку. При работе с африканскими партнерами система учитывает различия в законодательстве, устройстве банковского сектора и требованиях к финансовым операциям. По словам Ирины Акопян, маршрут платежа подбирают под конкретную сделку и правила каждой юрисдикции. Комиссия составляет 0,3% плюс НДС — представитель компании называет ее самой низкой на рынке.