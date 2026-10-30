Саратовская консерватория потратит 3,5 млн рублей на обследование фундамента

Здание Саратовской консерватории, построенное в 1902 году и перестроенное в 1912 году по проекту архитектора Семена Каллистратова, является одним из главных архитектурных символов города и объектом культурного наследия федерального значения. Работы по укреплению основания здания начались еще в 2008 году, однако тогда не были завершены.