Саратовская консерватория потратит 3,5 млн рублей на обследование фундамента
Из-за воздействия подземных вод началась деформация и осадка
Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова объявила аукцион на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации для укрепления фундамента исторического здания. Начальная максимальная цена контракта составляет 3,49 млн руб. Работы вызваны зафиксированной просадкой грунта и деформацией несущих конструкций памятника архитектуры федерального значения.
Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, победитель торгов должен провести комплексное обследование технического состояния подземной части здания на проспекте Столыпина, дом 1, и подготовить проектно-сметную документацию для капитального ремонта фундамента. Прием заявок завершится в середине ноября, итоги аукциона будут подведены 17 ноября. Срок выполнения всех работ — до 7 декабря 2027 года.
Необходимость срочного обследования вызвана ухудшением характеристик грунта. Из-за воздействия подземных вод начался процесс деформации и осадки исторического строения, что требует детального изучения состояния несущих конструкций и разработки плана восстановительных мероприятий.
Здание Саратовской консерватории, построенное в 1902 году и перестроенное в 1912 году по проекту архитектора Семена Каллистратова, является одним из главных архитектурных символов города и объектом культурного наследия федерального значения. Работы по укреплению основания здания начались еще в 2008 году, однако тогда не были завершены.
В ноябре 2024 года консерватория уже заключила контракт с местным ООО «КВС-Строй» на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия на сумму 108,5 млн руб. Этот контракт предусматривает ремонт подвала, реставрацию интерьеров, кирпичной кладки и инженерных систем. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года.