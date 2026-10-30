Объемы промышленного производства в Башкирии выросли на 7,4%
С января по сентябрь 2026 года физические объемы промышленного производства в Башкирии оказались на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Росстат.
Объемы добычи полезных ископаемых сократились на 5,1%, отыграв 0,9 п. п. августовского отставания. Основным драйвером роста промышленности Башкирии остается обрабатывающий сектор: здесь показатели к январю — сентябрю 2025 года увеличились на 11,2%. По виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» показатели почти не изменились: объемы сократились на 0,01%. На 3,6% уменьшилась выработка в отраслях «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».
По сравнению с августом, в сентябре общие объемы промышленности в натуральном выражении увеличились на 14,6%. Объемы добычи выросли на 9,2%, обрабатывающего производства — на 16,6%, энергетики — на 6,8%, коммунального сектора — на 1,2%.
К сентябрю прошлого года объемы выросли на 14%. Добыча полезных ископаемых увеличилась на 1,1%. В обрабатывающем секторе годовой рост составил 18,5%. Выработка электроэнергии за год сократилась на 2,4%. Рост объемов в коммунальном секторе составил 13,2%.