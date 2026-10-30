Объемы промышленного производства в Башкирии выросли на 7,4%

Объемы добычи полезных ископаемых сократились на 5,1%, отыграв 0,9 п. п. августовского отставания. Основным драйвером роста промышленности Башкирии остается обрабатывающий сектор: здесь показатели к январю — сентябрю 2025 года увеличились на 11,2%. По виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» показатели почти не изменились: объемы сократились на 0,01%. На 3,6% уменьшилась выработка в отраслях «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».