Ремонт дороги к хутору Калинин, поврежденной стройтехникой, оценили в 377 млн рублей
В Ростовской области подготовлен проект ремонта дороги к хутору Калинин, повреждённой в результате эксплуатации тяжёлой техники при строительстве Багаевского гидроузла. Стоимость работ составит 377 млн руб. Источник финансирования на текущий момент не определен. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По маршруту передвигаются жители хутора, курсируют пассажирские и школьные автобусы. «Поручил областному минтрансу, в первую очередь, обсудить с заказчиками и подрядчиками строительства Багаевского гидроузла их участие в восстановлении дороги», — отметил глава региона. Дополнительным резервом может стать дорожный фонд области.
Багаевский гидроузел — один из наиболее капиталоёмких инфраструктурных проектов Ростовской области последних лет. Строительство началось в 2018 году; по открытым данным, совокупные затраты, по всей вероятности, превысили 52 млрд руб. Сроки завершения неоднократно сдвигались, актуальный ориентир — 2029 год.