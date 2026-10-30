Ремонт дороги к хутору Калинин, поврежденной стройтехникой, оценили в 377 млн рублей

Багаевский гидроузел — один из наиболее капиталоёмких инфраструктурных проектов Ростовской области последних лет. Строительство началось в 2018 году; по открытым данным, совокупные затраты, по всей вероятности, превысили 52 млрд руб. Сроки завершения неоднократно сдвигались, актуальный ориентир — 2029 год.