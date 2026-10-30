В аэропорту Сочи задержали 17 рейсов на прилет и вылет
Утром 30 октября в аэропорту Сочи корректировка расписания затронула 17 рейсов. По данным онлайн-табло, задерживались 16 самолетов — девять на прилет и семь на вылет. Еще один рейс был отменен.
На вылет перенесли рейсы в Москву, Стамбул, Казань, Екатеринбург, Уфу, Анталью, Ульяновск, Саратов, Новосибирск и Санкт-Петербург. В частности, один из рейсов в Москву был перенесен с 29 октября на следующий день.
Среди задержанных прибывающих самолетов — четыре рейса из Москвы, по два из Казани, Стамбула и Екатеринбурга. Также опаздывали рейсы из Самарканда, Новосибирска, Челябинска, Антальи, Санкт-Петербурга, Саратова, Уфы и Ульяновска.
Сам аэропорт продолжал работать в штатном режиме, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нем не вводились. При этом Росавиация сообщала о временных ограничениях в ряде других аэропортов, в том числе в Казани, Самаре, Ульяновске, Саратове, Пензе и Москве, что могло повлиять на расписание полетов.