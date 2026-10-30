В аэропорту Сочи задержали 17 рейсов на прилет и вылет

Сам аэропорт продолжал работать в штатном режиме, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нем не вводились. При этом Росавиация сообщала о временных ограничениях в ряде других аэропортов, в том числе в Казани, Самаре, Ульяновске, Саратове, Пензе и Москве, что могло повлиять на расписание полетов.