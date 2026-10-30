Руководство компании «Домус» в Крыму будут судить по делу о хищении 118 млн рублей у граждан
В Севастополе суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора и учредителя строительной компании «Домус», обвиняемых в хищении почти 118 млн руб. у 28 граждан. По версии следствия, они привлекали деньги клиентов под предлогом строительства индивидуальных домов в Севастополе и Крыму, однако не собирались выполнять обязательства в полном объеме, передает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение в отношении двух местных жителей. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным следствия, с марта 2023 года по октябрь 2024 года обвиняемые заключали с гражданами договоренности о строительстве индивидуальных жилых домов по цене, которую представляли как выгодную. Объекты обещали возвести за 120 дней. Всего речь шла о 28 домах: 7 в Севастополе и 21 в Крыму.
Для создания видимости законной деятельности фигуранты арендовали офисы в Севастополе и Симферополе, а также выполнили часть строительных работ. В дальнейшем финансирование объектов прекратилось, обязательства перед заказчиками выполнены не были. Общий ущерб, по оценке следствия, составил почти 118 млн руб.
Расследование проводило следственное управление УМВД России по Севастополю. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд города для рассмотрения по существу.