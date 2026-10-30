Руководство компании «Домус» в Крыму будут судить по делу о хищении 118 млн рублей у граждан

По данным следствия, с марта 2023 года по октябрь 2024 года обвиняемые заключали с гражданами договоренности о строительстве индивидуальных жилых домов по цене, которую представляли как выгодную. Объекты обещали возвести за 120 дней. Всего речь шла о 28 домах: 7 в Севастополе и 21 в Крыму.