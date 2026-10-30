В Пермском аэропорту задерживается пять рейсов

Кроме того, задерживаются два рейса из Москвы авиакомпаний «Победа» на 12 часов 15 минут (время по расписанию 4:00) и «Россия» на 1 час 50 минут (время по расписанию 15:10) и рейс из Минска авиакомпании Red Wings на 3 часа 15 минут (время по расписанию 14:15). Также отменены два рейса из Москвы авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот» (время по расписанию 3:25 и 19:25) и два рейса авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод (время по расписанию 6:55) и Махачкалы (время по расписанию 14:50).