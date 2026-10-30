В Пермском аэропорту задерживается пять рейсов
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Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, 30 октября на 11 часов 30 минут задерживается вылет в Санкт-Петербург самолета авиакомпании «Победа» (время по расписанию 5:20), а также в Москву авиакомпании «Победа» на 6 часов 50 минут (время по расписанию 6:00) и два рейса авиакомпании «Россия» на два часа (время по расписанию 12:50 и 16:00). Кроме того, задерживается вылет в Минск на 2 часа 30 минут авиакомпании Red Wings (время по расписанию 15:30).
Отменены четыре вылета: в Москву авиакомпаний «Победа» (время по расписанию 5:50) и «Аэрофлот» (время по расписанию 20:25), а также два рейса авиакомпании «Азимут» в Махачкалу (время по расписанию 7:55) и в Минеральные Воды (время по расписанию 15:50).
Кроме того, задерживаются два рейса из Москвы авиакомпаний «Победа» на 12 часов 15 минут (время по расписанию 4:00) и «Россия» на 1 час 50 минут (время по расписанию 15:10) и рейс из Минска авиакомпании Red Wings на 3 часа 15 минут (время по расписанию 14:15). Также отменены два рейса из Москвы авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот» (время по расписанию 3:25 и 19:25) и два рейса авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод (время по расписанию 6:55) и Махачкалы (время по расписанию 14:50).
30 октября в ряде российских аэропортов вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, в том числе в Казани и в Москве. В нескольких регионах также был введен режим беспилотной опасности.