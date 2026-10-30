Жителей Коркино подозревают в вербовке граждан в зону СВО для хищения денег
Полицейские задержали четырех жителей Коркино по подозрению в мошенничестве — вербовке людей в зону СВО для хищения их выплат (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
По версии следствия, две пары сожителей реализовывали преступную схему в 2025–2026 годах согласно распределенным ролям. Горожане искали лиц, ведущих асоциальный образ жизни, помогали им найти квартиру и обеспечивали едой. После они начинали давить на граждан, используя криминальный авторитет, чтобы те заключили контракт с Минобороны. Горожанки фиктивно выходили замуж за этих лиц и оформляли доверенности для получения выплат. По одному из эпизодов подельники смогли похитить 3 млн руб., в которые входили деньги за гибель бойца.
Фигурантов задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка. Горожан отправили под стражу, горожанкам избрали меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества.