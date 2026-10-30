Три дополнительных участка дорог ремонтируют в Ижевске по нацпроекту за счет экономии средств
Комиссия оценила три участка дорог, которые отремонтировали за счет сэкономленных средств в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». О ремонте объектов по ул. Новоажимова, Оружейника Драгунова и Союзной рассказал 28 октября замначальника Службы благоустройства и дорожного хозяйства города Марат Чемалтынов.
Изначально по нацпроекту был заложен ремонт пяти участков в столице Удмуртии. Как пояснил господин Чемалтынов, при планировании бюджета составляется примерный расчет средств на каждый объект, а реальный объем финансирования становится понятен уже в процессе работ. Сэкономленные средства направили на три дополнительных участка.
Первым объектом стал центральный участок ул. Новоажимова от ул. Восьмой до Азина с колеей и износом асфальтобетонного покрытия на 60%. Протяженность — 590 м. Здесь уложили новое полотно.
Второй объект — участок улицы Оружейника Драгунова от Клубной до Мужвайской протяженностью 560 метров. «Если говорить о состоянии проезжей части, то слово „норматив“ к ней даже близко не подходило. Дорога была в неудовлетворительном состоянии, с большим количеством дефектов»,— рассказал представитель подрядчика ООО «РДК» Сергей Домин. На участке уложили 15 см органоминеральной смеси для повышения упругости проезжей части и 5 см асфальта, установили бордюр.
Третьим объектом, ремонт на котором начали за счет экономии средств, стал участок улицы Союзной от Автозаводской до Сабурова. Как рассказал в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков, сейчас там идет обустройство нижнего слоя асфальта. Ожидается укладка верхнего. Работы завершат до конца строительного сезона.
Гарантия объектам — пять лет. Помимо восьми участков дорог по нацпроекту, в городе отремонтировали еще 13 — по регсубсидии.