Три дополнительных участка дорог ремонтируют в Ижевске по нацпроекту за счет экономии средств

Второй объект — участок улицы Оружейника Драгунова от Клубной до Мужвайской протяженностью 560 метров. «Если говорить о состоянии проезжей части, то слово „норматив“ к ней даже близко не подходило. Дорога была в неудовлетворительном состоянии, с большим количеством дефектов»,— рассказал представитель подрядчика ООО «РДК» Сергей Домин. На участке уложили 15 см органоминеральной смеси для повышения упругости проезжей части и 5 см асфальта, установили бордюр.