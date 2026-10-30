Шесть партий смогут участвовать в выборах в Госсовет Удмуртии без сбора подписей
В перечень вошли «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и еще три политических объединения
Избирком Удмуртии утвердил список из шести политических партий, которым не потребуется собирать подписи избирателей для участия в выборах депутатов Госсовета республики и муниципальных представительных органов. Решение принято 29 октября.
В перечень вошли «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Новые люди», «Справедливая Россия» и Партия пенсионеров. Выдвижение кандидатов и партийных списков от этих политических объединений будет проходить без сбора подписей избирателей.
Выборы депутатов Госсовета Удмуртии состоятся в сентябре 2027 года. Жителям предстоит избрать 60 депутатов на пятилетний срок. Шесть партий, включенных в перечень, смогут выдвигать кандидатов и списки без сбора подписей избирателей