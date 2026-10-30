В Заксобрание Оренбуржья внесли проект бюджета на 2027 год

Расходы по госпрограммам в Оренбуржье предусмотрены в объеме 160 млрд руб. Приоритетными направлениями станут здравоохранение, образование и социальная поддержка. Главной задачей регионального бюджета является исполнение нацпроектов, на которые направят более 30 млрд руб., 17 из них — федеральное финансирование.