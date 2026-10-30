В Заксобрание Оренбуржья внесли проект бюджета на 2027 год
Комитеты уже начали работу над документом
В Заксобрание Оренбургской области поступил проект областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ подготовило региональное министерство финансов в четверг, 29 октября.
Предварительно доходы в регионе на 2027 год запланированы в объеме 152,3 млрд руб., расходы — 160,6 млрд руб. Дефицит бюджета Оренбуржья составит около 8,3 млрд руб. Налоговые и неналоговые поступления в указанный период будут равны приблизительно 118,8 млрд руб.
Расходы по госпрограммам в Оренбуржье предусмотрены в объеме 160 млрд руб. Приоритетными направлениями станут здравоохранение, образование и социальная поддержка. Главной задачей регионального бюджета является исполнение нацпроектов, на которые направят более 30 млрд руб., 17 из них — федеральное финансирование.
Отмечается, что на социальную сферу в проекте регионального бюджета заложено 60% расходов — более 95 млрд руб., а межбюджетные трансферты муниципалитетам составят 60,6 млрд руб.
Комитеты Заксобрания приступили к работе над документом. Его рассмотрят в первом чтении 25 ноября.