В Севастополе задержали подозреваемого в передаче данных о военных объектах

По версии правоохранителей, задержанный передавал представителю украинской организации, признанной в России террористической, сведения о военных объектах на территории Крыма. В ФСБ сообщили, что подозреваемый самостоятельно установил контакт с куратором. При обыске у молодого человека обнаружили переписку в Telegram и компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ).