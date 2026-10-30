В Севастополе задержали подозреваемого в передаче данных о военных объектах
В Севастополе сотрудники ФСБ задержали молодого человека по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии правоохранителей, задержанный передавал представителю украинской организации, признанной в России террористической, сведения о военных объектах на территории Крыма. В ФСБ сообщили, что подозреваемый самостоятельно установил контакт с куратором. При обыске у молодого человека обнаружили переписку в Telegram и компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ).
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела о государственной измене, участии в деятельности террористической организации и преступлениях, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ.
Максимальное предусмотренное по вменяемым статьям наказание — пожизненное лишение свободы.