В Марий Эл прогнозируют ускорение роста ВРП до 1,9% к 2029 году

Правительство региона одобрило прогноз социально-экономического развития на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Согласно прогнозу, к 2029 году объем промышленного производства превысит уровень 2026 года на 7,2%. В обрабатывающих производствах ожидается рост более чем на 8%.