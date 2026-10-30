В Марий Эл прогнозируют ускорение роста ВРП до 1,9% к 2029 году
В Марий Эл темпы роста валового регионального продукта (ВРП) в 2027–2028 годах прогнозируются на уровне 1,4–1,5%, а в 2029 году — 1,9%. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев.
Правительство региона одобрило прогноз социально-экономического развития на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Согласно прогнозу, к 2029 году объем промышленного производства превысит уровень 2026 года на 7,2%. В обрабатывающих производствах ожидается рост более чем на 8%.